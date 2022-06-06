Тортури та викрадення: на Херсонщині окупанти погрожують фермерам

В Україні розпочався сезон фруктів та овочів. Проте цьогоріч ситуація змінилась через окупацію територій у південних регіонах, зокрема Херсонщини, де фермерам уже прямо погрожують.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, фермери справді піддаються тортурам та викраденням із боку російських загарбників.

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Є випадки, які набули розголосу, – активіст

Усе частіше надходять тривожні новини про те, що окупанти викрадають фермерів, намагаючись на них тиснути фізично, зокрема тортурами. Роблять це для того, щоб вони таки продовжували агробізнес, а потім пограбувати їх і по суті забрати весь урожай.

Активіст із Херсонщини зауважив, що ніхто не знає, наскільки це масове явище, адже ніяку статистику підвести неможливо. Є лиш кілька випадків, які набули розголосу.

Усім господарським підприємцям, зокрема і фермерським, сказали до 15 травня пройти реєстрацію й отримати дозволи на ведення господарської діяльності,

– розповів Молчанов.

Він пояснив, що значна частина херсонських фермерів це зробила. Ба більше, навіть ті люди, які були "браконьєрами", тобто ніколи в Україні не реєструвалися, теж отримали дозвіл від російських бойовиків. Вони заплатили гроші окупантам і їм дозволили браконьєрити.

Як повідомив активіст, реєстрацію та дозвіл зробила більша частина фермерів та власників магазинів Херсонської області через прямі погрози від армії Росії.

"Ті, хто це не зробив, їм прийшло попередження. На їхніх закладах розклеїли листівки, що, якщо ви не продаватимете за рублі або в інший спосіб порушуватимете наші постанови, то в одну прекрасну ніч ваш магазин просто згорить", – зазначив Молчанов.

Він додав, що справді на бланках окупаційної "військово-цивільної адміністрації" прямо й пише про погрози спалити власність фермерів Херсонщини. Проте це лиш дрібниця у порівняні з тим, що певних людей забрали у підвали для того, щоб налякати місцевих.

Щоб розголосити й потім усі знали, що чекає тих, хто не хоче співпрацювати. Іти на співпрацю у їхньому розумінні мають ті, хто вирощує ранню городину. Це невеликі фермери. Не господарства на тисячі гектарів. Просто звичайні люди, які мають кілька гектарів теплиці та вирощують ранню городину,

– поділився деталями активіст.

Також ворожа армія змушує фермерів продавати товар набагато дешевше навіть за собівартістю. Адже потім це везуть у Херсон, де ранні овочі зараз коштують набагато дешевше, аніж в усій Україні. Приблизно, за спостереженнями Молчанова, десь удесятеро разів.

Так само окупанти везуть овочі та фрукти у Крим, де продукти лиш трохи дорожче коштують зараз, але все ж таки набагато дешевше, аніж в усій Україні. Адже фермери садили з огляду попиту на всю Україну. "Лівобережна Херсонщина забезпечувала городиною всю Україну та навіть частково Європу". – резюмував він.

Що ще відбувається з фермерами та продуктами на Херсонщині

Ситуація в Херсонській області, попри контрнаступальні дії ЗСУ, досі залишається критичною. Загарбники намагаються знищити все українське і запровадити російське.

Зокрема, російські окупанти продовжують цинічно красти українські овочі та фрукти. Їх справді вивозять в тимчасово окупований Крим і там продають з написом "З Херсона", констатували журналісти "Крим.Реалії".

Власне, про випадки терору фермерів ще у квітні повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини. Вона відзначила, що росіяни вимагають, щоб фермери погоджувалися безоплатно віддавати більшу частину майбутнього врожаю.

Експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов відзначав, що багато фермерів відмовляють окупантам. Хоч були й навіть випадки, коли російські військові взагалі змусили фермерів їхньою технікою копати окопи.

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