Росіяни кажуть про "тотальну мобілізацію" в Україні: у ЗСУ розповіли, чи таке взагалі можливо

Пропагандисти Кремля заявляють, що в Україні розпочалася масова мобілізація, і поширюють фейкові відео. Росіяни намагаються витримати принцип симетричності.

Про це для 24 каналу розповів Тарас Дзюба – головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних Сил України, професор інформаційної безпеки.

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"До Кремля зараз дуже багато питань, бо війна стосується вже, напевно, кожного громадянина Росії. Так не було на початку цієї так званої "спеціальної воєнної операції". Швидше всього, росіяни обурюються, чому Україна не проводить тотальну мобілізацію", – сказав експерт.

Шукають додаткову мотивацію

За словами Дзюби, в Україні є цільова мобілізація. Тобто відбирають фахівців, які зараз потрібні для Збройних Сил України.

Така мобілізація йде з самого початку вторгнення. Указ президента про загальну мобілізацію ніхто не скасовував. Можливо, окупанти хочуть поліпшити свій стан мобілізації, щоб для населення були додаткові мотиви, – зазначив Дзюба.

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