Легіон "Свобода Росії" розніс два склади боєприпасів окупантів під Курськом

У Курській області продовжуються бої. Російські добровольці заявили, що знищили одразу 2 склади боєприпасів ворога в Тьоткіні.

Поки армія Путіна знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу 2 склади БК путінських військ у Тьоткіні.

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У Тьоткіні знищили ще 2 російських БК

Бійці Легіону показали кадри знищення складів БК в Тьоткіні. Вони зазначили, що ворожі боєприпаси гарно горять.

Знищення БК в Тьоткіні: дивіться відео

В Тьоткіні тривають бої

Зранку 14 березня місцеві телеграм-канали заявили, що в Тьоткіні йдуть бої. Крім цього, в селищі була оголошена повітряна тривога через атаку БпЛА. Місцеві жителі бідкаються, що вже третю добу живуть в режимі постійних обстрілів.

Також повідомляється, що в районі населеного пункту з'явилися проблеми зі зв'язком. Ймовірно, його глушать путінські війська.

Нагадаємо, раніше бійці легіону, РДК та Сибірського батальйону закликали місцевих жителів евакуюватися. Однак місцева влада ігнорує попередження.

Бійці планують продовжувати рейди