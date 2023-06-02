Трагедія біля укриття: поліція повідомила про підозру чотирьом затриманим
Джерело:Нацполіція
У ніч проти 1 червня Росія завдала ракетного удару по Києву. На жаль, того дня загинуло троє людей через закрите укриття у поліклініці. Поліція вже повідомила про підозру чотирьом затриманим по цій справі.
За наявними даними, правоохоронці вже поспілкувалися з очевидцями, потерпілими та персоналом медичної установи. За результатами слідчих дій, чотирьом затриманим повідомили про підозру.
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Двері бомбосховища дійсно було зачинені
На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. У подальшому правоохоронці зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені,
– кажуть у поліції.
Під час досудового розслідування, кажуть у поліції, слідчі затримали чотирьох осіб:
- першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації,
- директора лікарні,
- заступника директора з технічних питань,
- а також охоронця медичного закладу.
За погодження із Деснянською окружною прокуратурою усім затриманим повідомили про підозру. Їх звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення.
Про підозру оголосили чотирьом затриманим: дивіться відео
У службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, звинувачують першу заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації, директора медзакладу, а також його заступника з технічних питань.
Що стосується охоронця, то його звинувачують у кримінальному правопорушенні – залишенні у небезпеці, через що загинули люди.
Крім того, розслідують злочин, який скоїла Росія. Він підпадає під порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством. Досудові розслідування все ще тривають.
Що відомо про жертв через закрите укриття
- На жаль, через закрите укриття не змогли врятуватися троє людей. Мовиться про 33-річну жінку, 34-річну матір та її 9-річну донечку.
- Наш журналіст зауважив, що люди під час повітряної тривоги намагалися сховатися від небезпеки у сховищі. Але, на жаль, змогли дістатися до укриття не всі.
- Як з'ясувалося, відкритим був лише один вхід. Натомість інший був зачиненим. Як розповіли очевидці, люди стукали у двері та благали їх впустити, але охоронець зачинився зсередини.
- Вони також розповідали, що охоронець був у стані алкогольного сп'яніння. І що не вперше це укриття закрите під час повітряної тривоги.