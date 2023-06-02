Трагедія біля укриття: поліція повідомила про підозру чотирьом затриманим

У ніч проти 1 червня Росія завдала ракетного удару по Києву. На жаль, того дня загинуло троє людей через закрите укриття у поліклініці. Поліція вже повідомила про підозру чотирьом затриманим по цій справі.

За наявними даними, правоохоронці вже поспілкувалися з очевидцями, потерпілими та персоналом медичної установи. За результатами слідчих дій, чотирьом затриманим повідомили про підозру.

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Двері бомбосховища дійсно було зачинені

На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. У подальшому правоохоронці зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені,

– кажуть у поліції.

Під час досудового розслідування, кажуть у поліції, слідчі затримали чотирьох осіб:

першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації,

директора лікарні,

заступника директора з технічних питань,

а також охоронця медичного закладу.

За погодження із Деснянською окружною прокуратурою усім затриманим повідомили про підозру. Їх звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення.

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У службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, звинувачують першу заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації, директора медзакладу, а також його заступника з технічних питань.

Що стосується охоронця, то його звинувачують у кримінальному правопорушенні – залишенні у небезпеці, через що загинули люди.

Крім того, розслідують злочин, який скоїла Росія. Він підпадає під порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством. Досудові розслідування все ще тривають.

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