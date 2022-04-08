Трагедія у Краматорську розкрила справжнє завдання окупантів

Ясир з Краматорську. Тепер, після чергових воєнних злочинів агресора, а саме умисного вбивства зранку 8 квітня десятків цивільних осіб, що прагнули евакуюватися з Краматорську, практичні злочинні завдання загарбників щодо України максимально кристалізовані.

Це не лише знищення нелояльного населення, але й тотальне захоплення та вивезення до самої Росії усіх громадян України, кого агресор буде вважати придатним для покорення. Саме тому, прикладом, агресор вже декілька діб прагне зупинити евакуацію мешканців Донецької та Луганської областей на безпечні території України.

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Росія силоміць вивозить українців

При цьому саме на "звільнених російським військом територіях" ці люди агресорові не потрібні, бо після гіпотетичного, фейкового "звільнення" ці окуповані ворогом території для життя очевидно вже не придатні, а власні кошти на відновлення цієї інфраструктури агресор виділяти масово не планує.

Там цих коштів навіть жодним "бюджетом" агресора не передбачено. Тому Росія явно не планує ніколи та нікуди "повертати" силоміць вивезених українців, як свої головні "трофеї".

Нагадаю, що за два роки, 2020 – 2021 кількість громадян Росії скоротилася, навіть "за офіційними відомостями", на 1,4 мільйона осіб. Загалом з 2014 року Росія вже втратила, через природну убиль більше населення, ніж загарбала українських громадян в Криму.

Та водночас містом, яке більше за інші "зросло за кількістю" під контролем Росії, став окупований Севастополь. Звісно, за рахунок російських вояків.

У Краматорську, де росіяни влаштували ракетний обстріл, переважно були жінки і діти / Фото з телеграму Павла Кириленка

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Але для цих мілітаристських забавок потрібний новий та новий "людський ресурс". Бо сьогодні проти України зокрема кидають тих, хто у 2014 році був у Донецьку та Сімферополі українськими школярами.

Росія не може провести тотальну мобілізацію

Саме через демографію агресор не хоче або не може тотально мобілізувати росіян та наразі моторошно шукає "гарматне м'ясо" крізь, прикладом – в окупованих Мелітополі чи Маріуполі.

За "офіційними відомостями", Росія за місяць ВЖЕ оформила 18 тисяч "російських громадянств" для так званих "біженців" з України, бо у них не просто відбирають українські документи, але й силоміць вручають російські.

Фактично Росія – тепер не лише держава, що вчинює геноцид, тероризм та агресію; ворог ще стає системою організованої работоргівлі.

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