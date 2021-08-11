Трагічна ДТП у Тернопільській області: авто на смерть збило жінку
Джерело:Поліція Тернопільської області
У Бучачі 10 серпня близько 22:00 автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм потерпіла померла в місцевій лікарні.
Трагедія сталася на автошляху Чортків – Бучач. Усі деталі ДТП зараз встановлює слідство.
Зверніть увагу У Туреччині трапилася масштабна ДТП: постраждали понад 30 людей – відео
Водій не встиг загальмувати
61-річна мешканка Бучача переходила дорогу, але не на пішохідному переході. За словами водія автомобіля Toyota Corolla, жінка раптово вибігла з-за мікроавтобуса, що рухався назустріч. Чоловік переконує, що просто не встиг загальмувати.
Жінку госпіталізували, однак врятувати її життя не вдалося.
У водія взяли зразки крові на вміст алкоголю. На момент ДТП він був тверезим.
Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
Останні випадки ДТП в Україні:
- Уранці 10 серпня на Луганщині сталася ДТП за участі двох легковиків. Пасажирка одного із авто загинула.
- Також 10 серпня на Львівщині трапилося дві ДТП з мотоциклами. На щастя, ніхто не загинув.
- 11 серпня у Києві авто патрульної поліції врізалося у маршрутку. Внаслідок цього постраждала щонайменше 1 людина.