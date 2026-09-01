Але він не зможе. Про це пише Тімоті Снайдер.

Тепер США будуть платити більше

Як Трамп знову й знову доводить, цілком можливо одночасно бути морально неправим і геополітично слабким. І його слабкість стає слабкістю американців, його нігілізм – національним приниженням, а насправді – трагедією.

Щоб проводити торговельну політику, потрібно хоча б трохи розуміти, як працюють ринки, а Трамп цього не розуміє. Його базова теза не просто хибна – вона елементарно неправильна. Він не розуміє, що таке торговельний дефіцит. Це означає, що ви купили щось, чого хотіли або потребували, за гроші.

Уявімо, що ви купили щось в супермаркеті, таким чином у вас є торговельний дефіцит із продуктовим магазином. Але, виходячи з продуктового магазину, ви ж не дивитеся на чек і не кажете, що вам мають повернути всі гроші, а продукти залишити вам, бо неправильно, що ви взагалі повинні за щось платити.

Саме такий підхід Трамп застосовує до Канади – найважливішого торговельного партнера США, І насправді все набагато гірше: запроваджуючи мита, ми наполягаємо на тому, щоб тепер платити більше за те, що раніше отримували дешевше.

Трамп не здатен уявити чесного обміну

У центрі всього цього – одна зі слабкостей Трампа.

Усе своє життя він обманював людей і наживався на них. Тому Трамп просто не здатен уявити обмін, у якому когось не обдурили.

Він живе в очевидному страху, що цього разу ошуканим може виявитися саме він. І тому змусити його розпочати торговельну війну з Канадою, мабуть, дуже легко: достатньо показати йому якісь цифри й пояснити, що торговельний дефіцит означає, ніби особисто його обдурили.

У політиці Трамп мав схожий особистий досвід, який призвів до подібного нерозуміння. Йому вдалося перемагати на президентських виборах, відкрито зневажаючи свою країну та її народ.

Він не має жодного уявлення про патріотизм, жодного відчуття того, що Сполучені Штати – це щось більше, ніж скарбничка, яку можна розбити й забрати гроші. Він не має жодного поняття про суверенітет – про те, що політична спільнота існує незалежно від примх і жадібності тих, хто нею керує. Це означає, що Трамп може поважати таких людей, як Володимир Путін, які робили те саме, що й він, але ефективніше. Натомість він не здатен зрозуміти людей, які є патріотами, яким небайдужа їхня країна та її народ, які сприймають суверенітет як реальність і цінність.

Саме з вищезгаданих причин Трамп не зможе передбачити дії канадських обраних посадовців – таких, як федеральний прем'єр-міністр Марк Карні чи прем'єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд. Він очікує, що вони здадуться, бо це було б найпростішим особистим рішенням, і саме так вчинив би він сам. Але вони не здадуться, тому що для Канади ця ситуація має екзистенційне значення, а їм не байдуже, чи існуватиме Канада.

Ці двоє представляють різні політичні партії та займають протилежні позиції з багатьох питань. Але обидва розуміють, що американський підхід до Канади спрямований на підрив канадського суверенітету, і обидва – на відміну від Трампа – переймаються майбутнім власної країни.

Те саме стосується канадців загалом. Ми можемо завдати їм болю, і вони можуть завдати болю нам; але американці загалом не бачать сенсу в нашій агресивній торговельній політиці, тоді як канадці загалом бачать сенс у самозахисті Канади. За даними одного опитування, більше американців підтримали відповідь Канади, ніж американську агресію.

Заяви Трампа про Канаду нагадують риторику Кремля щодо України

Коли Канада відповіла на американські мита, не маючи іншого вибору, люди Трампа мусили ще більше посилити рівень власної омани, заявивши, що Канада нібито надто слабка, щоб робити те, що насправді робила. Цей аргумент підкріплювала ціла армія стереотипів, покликана довести, що Канада – несправжня країна.

Цікаво, що один із аргументів, який часто використовують, полягає в тому, що Канади нібито не існує, бо в ній є система охорони здоров'я. Насправді все навпаки: країна, здатна створити національну систему охорони здоров'я, краще усвідомлює власне існування, адже це досвід солідарності, який дає змогу кожному процвітати завдяки внеску всіх інших. Ми, США, менше відчуваємо себе країною саме тому, що не здатні зробити те саме.

Якою б безглуздою не була ця риторика, американські заяви про неіснування Канади викликають занепокоєння, тому що нагадують те, як Кремль говорив про Україну, і справедливо нагадують Канаді, що питанням насправді є саме її суверенітет.

Але якщо Канада відповідає, як вона й робила, у Трампа немає наступного ходу. Якщо Канада діє як суверенна держава, йому нічим відповісти. Усередині країни немає політичної підтримки його торговельної політики. Вона спантеличує навіть його власну партію.

Погрози справжньою війною, хоча вони й лунали, порожні; США вже програють одну війну, американський міністр оборони тим часом активно послаблює армію та скасовує базові програми модернізації – а країна, яка виступає проти торговельної війни з Канадою, навряд чи захоче вторгнутися до неї. Ба більше, величезна більшість американців і досі називає канадців друзями.

Сором'язливе рішення почати називати озеро Онтаріо "озером Америка" насправді є визнанням поразки. Якщо ми не здатні зрозуміти основи економіки та політики, якщо нам доводиться програвати торговельну війну Канаді, водночас програючи стрілянину Ірану, то принаймні давайте наклеїмо десь своє ім'я.

Американці втрачають відчуття того, ким вони є насправді

"Америка" була назвою (майже) італійського мореплавця, який привабливо писав про те, що європейці наприкінці XV століття називали "новим світом". Йому неабияк пощастило: його ім'я європейські картографи перенесли на два континенти – Північну та Південну Америку.

Наприкінці XVIII століття країна отримала назву "Сполучені Штати Америки", оскільки виникла на території, яку вже понад двісті п'ятдесят років називали Америкою. Коли ми починаємо називати "Америкою" нові водойми, ми лише зайвий раз додаємо картографічної слави імені Амеріго Веспуччі.

Коли ми намагаємося назвати все на свою честь, ми втрачаємо відчуття того, ким є насправді. Чим є "Америка", якщо її знову і знову вихолощувати до порожнього бахвальства? Хто такі "американці", якщо ми стаємо торговельною маркою імперіалізму, що агонізує в руках однієї людини?

Якщо ми хочемо якось визначити самих себе, якщо хочемо пережити цю створену власноруч катастрофу, варто згадати слова "Сполучені" та "Штати" – і наголосити на них. Вони називають нашу конституційну республіку.

Мати штати – означає мати таку форму політики, яка виходить за межі влади однієї людини. А бути об'єднаними – означає мати ширше розуміння історії та майбутнього народу. Ми втрачаємо це гідне відчуття мети, коли дозволяємо владі залишатися в руках людини, яка не розуміє ні єдності, ні державності, яка прагне лише розділити нас заради особистої вигоди, якій байдуже до подальшого існування країни та яка безглуздо відштовхує тих, хто був вірним другом США.