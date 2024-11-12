Путін не зробить цього на догоду Трампу: що може зіграти проти Кремля

Речник Кремля Пєсков заявив, що Москва бачить "позитивні сигнали" щодо обрання Трампа новим президентом США. Колись в Росії вже раділи перемозі Трампа, яка принесла для неї зокрема нові санкції. Нині ситуація може повторитися.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в розмові з 24 Каналом зазначив, що зараз спостерігається схожа ситуація з тією, яка була у 1980 році.

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Колись Кремль розраховував на Рейгана, зараз на Трампа

Тоді СРСР розпочав війну в Афганістані й чинна на той момент адміністрація президента США Картера критикувала Радянський Союз. Тоді в Кремлі вважали, що має перемогти на виборах у США інший кандидат, колишній актор Рейган і його перемога в СРСР віталась, бо розцінювалось, що з ним вдасться краще домовитися.

Однак, як показала історія, Рейган зробив багато що за свої 2 каденції, а це 8 років, щоб Радянський Союз припинив своє існування. Так, формально він розвалився за часи його наступника Буша, але цю справу, як підкреслив Ус, зробив все-таки Рейган.

Зараз схожа ситуація, бо Росія дуже сподівалась на Трампа, на те, що в США будуть заворушення, які сконцентрують всю увагу в цій країні саме на цьому і Сполучені Штати не будуть думати про Україну. Трамп переміг, але ніяких скандалів немає, нині формується влада в США,

– зазначив Ус.

Яку умову може озвучити Трамп Путіну

Росія, зі слів експерта, хотіла, аби в Сполучених Штатах були громадські протистояння, революція, це й пояснює той факт, що Кремль волів, аби переміг саме Трамп. Як хотіли цього в Москві й у 2016 році, тоді в держдумі його перемогу відзначали шампанським, але чим це закінчилося для Росії?

Тим, що за 4 роки каденції попри гарні стосунки Трампа з Путіним, США запроваджували нові санкції проти Росії, а спеціальний представник Трампа по Україні Волкер приїхав до Києва, розібрався на місці з ситуацією, після чого організував постачання їй зброї, чого не було за адміністрації президента Обами.

У Росії є сподівання, що зараз все налагодиться, але я не думаю, що так станеться, бо в США є інтереси. Налагодження стосунків з Москвою з позиції Трампа буде в тому, що Путін має пообіцяти йому бути ворогом Сі Цзіньпіну. Думаю, що Путін не зробить цього на догоду Трампу (не займатиме позицію проти Китаю),

– припустив Ус.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус підсумував, що, на його думку, нова адміністрація 47-го президента США Дональда Трампа, інавгурація якого має відбутися 20 січня 2025 року, може бути рішучішою у своїх діях, ніж попередня в період президентства Джо Байдена.