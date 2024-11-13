Трамп і Байден зустрілись у Білому домі

Президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з майбутнім президентом Дональдом Трампом. Це перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Зустріч Байдена і Трампа відбулася в рамках заходів з передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої.

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Політики зустрілися в Овальному кабінеті.

"Ласкаво просимо, з поверненням", — сказав Байден Трампу на початку їхньої зустрічі. Чинний президент пообіцяв плавну передачу влади.

Дональд Трамп своєю чергою заявив, що перехід влади в США буде "максимально м'який", і він це дуже цінує.

Раніше радник з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що президент Байден має переконати новообраного президента Трампа, а також Конгрес, який, ймовірно, буде під контролем республіканців, продовжувати підтримувати Україну в її конфлікті з Росією протягом решти терміну його повноважень.

Довідково. 9 листопада Білий дім анонсував зустріч чинного й обраного президентів. Мета проведення такої зустрічі –традиція, яка знаменує початок мирного передання влади. Водночас після програшу на виборах 2020 року Трамп не запросив Байдена в Білий дім.