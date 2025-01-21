Трамп буде робити усе, аби закінчити війну в 2025 році, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що він перебуває у хороших відносинах і президентом США Дональдом Трампом. Також президент України зауважив, що американський лідер буде робити усе, аби закінчити війну у 2025 році.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Які у Трампа та Зеленського відносини

Зеленський зазначив, що перебуває у хороших відносинах із Трампом, втім, сьогодні доволі "прагматичний час".

Важливо, щоби зайві голоси, які інколи навколо президента Трампа, доносять дезінформаційну позицію, або позицію проросійську. Для нас дуже важливо, щоб Європа була гучна, щоб її чули, щоб голосів навколо президента Трампа було більше, для того, щоб він чітко розумів деталі і ризики,

– наголосив Зеленьский.

Український лідер поділився, що Трамп буде робити усе, аби війна в Україні закінчилася у 2025 році.

"Я йому сказав, що ми (Україна – 24 Канал) – ваш партнер. Це війна у нас, ми знаємо всі болючі місця, ми розуміємо, як це для нас боляче, ми витрачали наших людей, ми хочемо завершити війну в цьому році, але не просто слово "швидко", а справедливо", – зазначив президент України.

На його думку, це є найголовнішим і Україна буде робити усе, аби закінчити війну у цьому році.