Для розуміння всіх процесів потрібно почати з головних мотивів, а в США вони залишаються незмінними: отримати контроль над логістикою та ціноутворенням на світову нафту, а також максимально заробляти на ЄС. Це вкрай важливо для Дональда Трампа для отримання козирів у переговорах з Китаєм і подальшим встановленням правил гри світової торгівлі, вигідних для США. Про це пише Вадим Денисенко.

Читайте також Цей фатальний нюанс у стратегії США робить Іран ще більш небезпечним для світу

Іран змінює світові правила гри

Зараз формується ситуація, коли проблемою є не лише ціна на нафту, але й наявність цієї самої нафти. Затягування війни може спричинити суттєвий дефіцит нафти у світі. Найсуттєвіші проблеми через цей дефіцит можуть виникнути в Китаю та Євросоюзу.

США доволі активно демонструють, що почали підготовку до наземної операції разом з союзниками (перш за все Туреччиною та Азербайджаном).

Проте видається, що у Вашингтоні наразі все ще продовжують вірити в зміну (розворот) режиму, який дозволить отримати контроль над нафтогазовим комплексом без наземної операції.

На цьому тлі потепління стосунків між Росією і США – це не зовсім про Іран. Це про гру Вашингтона в Європі та Китаї. А ми, на жаль, не є частиною цієї гри. Розрахунок простий – Китай змушений буде йти на поступки американцям, а ЄС буде змушений частково повертатися до духу Анкориджа. Звичайно, життя вноситиме свої корективи, але вихідна точка саме така.

Мені здається, що у нас мало хто задумується над тим, що Іран змінює (процес запущений і триває) світові правила гри. І нам потрібно думати, як у них виживати.