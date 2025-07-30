Росіяни зухвало прокоментували заяви Трампа про дедлайн для закінчення війни. Аналітики ISW припустили причини їхньої поведінки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Росія маніпулює ДСНО-3

Дональд Трамп давав Росії 50 днів, щоб завершити війну. Але 29 липня зменшив цей термін: Москва має 10 днів.

Але в Росії дали зрозуміти, що не зупиняться. Цікаво, що сам Путін не коментував вимоги Трампа – за нього це зробили Медведєв і Пєсков.

Медведєв написав, що Трамп не може диктувати терміни мирних переговорів і що переговори завершаться, коли Росія "досягне всіх своїх військових цілей". Пєсков заявив, що "СВО" триває.

Ба більше, аналітики звернули увагу, що Пєсков сказав про "уповільнення процесу нормалізації російсько-американських відносин". Це буцімто "перешкоджає процесу переговорів щодо продовження дії договору про СНО-3".

Довідка. Договір між Росією та США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) підписано в 2010 році. Угода була розрахована на 10 років із можливістю продовження за взаємною домовленістю сторін на 5 років. Перед нею були аналогічні договори СНО-1 та СНО-2. Та у 2023 році Путін призупинив участь Росії у договорі.

Раніше Кремль вже підкидав перспективу заохочень, не пов'язаних з війною в Україні, таких як двосторонні переговори з контролю над озброєннями та економічні проєкти, щоб отримати поступки від США щодо війни в Україні. Заяви Пєскова про погіршення російсько-американських відносин і новий СНО, імовірно, є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Трампа відмовитися від свого дедлайну заради нормалізації двосторонніх відносин і поглиблення співробітництва,

– написали в ISW.

Там зробили висновок, що Кремль не зацікавлений у переговорах щодо припинення війни. Росія намагається затягнути війну в Україні, щоб отримати додаткові переваги на полі бою.