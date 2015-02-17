Трамп дав зрозуміти, скільки грошей хоче за допомогу: інтерв'ю з топекономістом США

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Президент США Дональд Трамп схильний дивитися на речі спочатку через грошову вигоду і лише потім – зі стратегічного погляду. Це стосується і допомоги Україні у війні з Росією. Для того, щоб Сполучені Штати продовжили надавати допомогу Україні, Трамп хоче, щоб Україна відплатила Штатам ресурсами.

Так, Трамп вже дав зрозуміти, яку оплату хоче від України. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів економіст зі США Марк Тот, пояснивши, що мовиться про угоду на 500 мільярдів доларів щодо рідкісноземельних металів.

Навіщо Трамп відправив свого друга з таємною місією до Путіна

Чи може бути правдою, що Дональд Трамп залучив Стіва Віткоффа до секретної місії в Москві? Які дипломатичні наслідки може мати такий візит до Москви на тлі нинішньої геополітичної напруженості?

Це чудове питання, яке стало гарячою новиною за одну ніч у США. Літак дійсно належить компанії, яку контролює Стів Віткофф. Однак варто зазначити, що він є спеціальним посланником Трампа на Близькому Сході. Багато людей думали, що це стосується України.

Я підозрюю, не можу знати точно, що це більше пов'язано з Іраном і тим, чого Трамп намагається там досягти. Тому що, як ви пам'ятаєте, буквально днями у Тегерані сказали, що не збираються вести переговори з Трампом.

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Можливо, Стів Віткофф, – якщо це він, немає підтверджень, – був відправлений до Владіміра Путіна або до міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова, щоб сказати: "У ваших інтересах змусити Іран поговорити з нами, тому що ми серйозно налаштовані покласти край ядерній програмі Ірану". Тому я не впевнений, що це стосується України, а не Ірану.

Повне інтерв'ю з Марком Тотом: дивіться відео

США створюють умови для переговорів

Білий дім направить спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога до Мюнхена, де він планує зустрітися із Володимиром Зеленським особисто під час конференції. Які ключові теми будуть обговорюватися під час зустрічі? Як США планують підтримувати Україну під час майбутньої Мюнхенської безпекової конференції?

Відповім детальніше. Думаю, що загалом для України важливо розуміти, що це знаменний тиждень. У вас багато чого відбувається у Європі: консультації з безпеки НАТО, Мюнхенська конференція, засідання контактної групи НАТО в Брюсселі, в якому візьме участь міністр оборони США Піт Гегсет.

На Мюнхенській конференції з безпеки присутні Джей Ді Венс (віцепрезидент США – 24 Канал) і президент Зеленський. Кіт Келлог буде відправлений до Києва 20 лютого, про це повідомляють у США. Тому багато чого відбувається. Крім того, була телефонна розмова Трампа з президентом Зеленським.

Думаю, те, що ми бачимо з Вашингтона – це спільні зусилля, спрямовані на створення умов. Ми часто говоримо про створення умов на полі бою. Зараз мовиться про створення умов для переговорів, щоб Вашингтон бачив прагнення до діалогу.

Що стосується Трампа – якщо ми подивимося на його світогляд, то він схильний дивитися на речі спочатку через грошову вигоду, а потім вже на стратегічний бік. Хоча з його боку щодо до України, я вважаю, це несправедливе прохання. На мою думку, українці більш ніж заплатили ціну своїм найбільшим багатством – своєю кров'ю – борючись за свободу Заходу.

Трамп вважає, що угода на 500 мільярдів доларів про рідкісноземельні мінерали, яких в Україні багато, є вигідною для України. Їх оцінюють у понад 11,5 трильйона доларів. Головне питання, яке Трамп хоче порушити з Зеленським для продовження допомоги США: ви повинні допомогти нам ресурсами, ми маємо отримати щось натомість.

Якби я був Зеленським, я б скористався цією можливістю, щоб нагадати Трампу, що, за оцінками та даними Reuters, половина з цих рідкісноземельних мінералів є на територіях України, окупованих Росією, особливо на Донбасі. Тому на місці Зеленського я б сказав Трампу: "Чудово, ви хочете цього – ми готові, але допоможіть нам повернути Донбас. Ми не можемо поступитися ним у переговорах".

Отже, цього тижня багато чого відбувається, багато чого слід обговорити.



Переговори Зеленського і Джей Ді Венса у Мюнхені / Офіс Президента

Чи будуть США залучені до гарантій безпеки Україні

The Telegraph пише, що Кіт Келлог пообіцяв європейським дипломатам, що проконсультується з союзниками по НАТО перед доопрацюванням мирного плану. Зазначається, що Келлог пообіцяв провести переговори з прем'єр-міністрами та президентами держав НАТО. Яку роль відіграє НАТО у формуванні остаточної версії цього мирного плану? Як консультації з європейськими партнерами можуть вплинути на підхід США до врегулювання війни?

Як я сказав, цей тиждень присвячений встановленню умов. Трамп хоче, щоб НАТО робило більше. Він закликав країни Альянсу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП замість 2%. Багато хто з них навіть не дотягує до цього мінімуму, зокрема Німеччина, Франція. Тому він хоче, щоб вони робили більше.

Ця пауза пов'язана зі спробами змусити НАТО усвідомити, що участь США не можна сприймати як належне. Якщо ви хочете їх залучення щодо України, потрібно робити більше. Це зроблено для отримання підтримки та є тривожним дзвіночком для Альянсу, щоб не сприймали США як належне.

Якщо Трамп збирається домовитися із Зеленським про угоду на 500 мільярдів доларів щодо цих рідкісноземельних мінералів, то, на мою думку, не можна однозначно стверджувати, що США не матимуть якоїсь ролі у забезпеченні гарантування безпеки України в майбутньому.

Ми всі знаємо провали Будапештського меморандуму, двох Мінських угод. Я просто не розумію, як без підтримки НАТО може відбутися якийсь тривалий мир в Україні. Тому що ми просто бачили занадто багато разів, коли Путін бере паузу, перезавантажується, а потім просто повертається за більшою частиною України.

Тому, на мою думку, НАТО в кінцевому підсумку буде ключовим. Питання у тому, як змусити Альянс приєднатися; як змусити Трампа зрозуміти, що без НАТО його угода на 500 мільярдів доларів багато не коштує.

Радник Трампа Майкл Волц заявив, що Європа повинна забезпечити безпеку України після війни, а США – повернути військову допомогу через партнерство по угоді про рідкісноземельні мінерали. За його словами, Трамп збирається покласти цьому конфлікту край, і тоді гарантії безпеки напряму залежатимуть від європейців. Чому така риторика? Якою ви бачите роль Європи у забезпеченні гарантій безпеки після війни?

Європі слід прокинутися. Безумовно, Путін становить велику загрозу Європі не лише зараз, а й потенційно у довгостроковій перспективі. І якщо подивитися уважніше, то побачите інші заяви, які лунають від Майкла Волца, Піта Гегсета.

Наприклад, у пресрелізі Міністерства оборони про поїздку Піта Гегсета до Брюсселя, Німеччини та Польщі, Польщу назвали зразковим союзником по НАТО, адже вона має майже 5% витрат ВВП. Тому я думаю, що Майкл Волц намагається повторити той меседж, який почав Трамп, і сказати, що Європа повинна робити більше.

Сумніваюся, що довгострокові домовленості про безпеку в Україні можливі без участі США. Думаю, США будуть залучені. Але зараз я вважаю, що Трамп намагається змусити Європу прокинутися, мовляв, у вас є серйозна загроза, вона ближче до вас, ніж до нас, і вам потрібно робити більше. Але я впевнений, що США будуть залучені (до гарантій безпеки – 24 Канал). Тому що немає іншого способу забезпечити цю угоду на 500 мільярдів доларів, якщо американські війська не підтримають її.

Чи згодні ви з твердженням, що Європа не може гарантувати безпеку Україні без Сполучених Штатів Америки?

Так, згоден. Європа самостійно не може. Чи може Європа робити більше для захисту себе та України? Звісно. Трамп хоче, щоб Європа більше брала на себе оборонні зобов'язання. Думаю, ви знаєте, Україна у цьому плані є яскравим прикладом. Якщо ви хочете ще одну країну, крім Польщі, яка дійсно робить найбільше, то це Україна. Україна, можливо, найбільше захистила НАТО протягом останніх майже трьох років війни, а ми наближаємося до четвертого року.

Україна зробила найбільше з усіх країн у плані захисту Європи. Отже, з цього погляду, я сподіваюся, що ми рухаємося в правильному напрямку. Думаю, у кінцевому підсумку Трамп це зрозуміє. Але Європа не зможе гарантувати безпеку Україні самостійно. США самі теж цього не зроблять. До цього усе зводиться. Це має бути НАТО. Врешті-решт гарантії має надати Альянс.

Я вважаю, що для України важливо стати частиною НАТО. Україна уже заслужила право бути в Альянсі завдяки тому, чого вона досягла на полі бою. НАТО є найкращою гарантією для України у майбутньому.

Трамп готовий посилити тиск на Путіна

Думаю, що на ранніх етапах адміністрації Гегсет більше виконуватиме управлінську роль у самому Пентагоні. Я не очікую, що багато політичних рішень виходитиме від самого Гегсета. На мою думку, ми повинні дивитися на генерал-лейтенанта Кіта Келлога, спеціального посланника Трампа в Україні та Росії, і на те, що він говорить. Хоча може не бути оголошення пакетів допомоги, як це було останнім часом від адміністрації Джо Байдена, я бачу обнадійливі ознаки, що надходять від Келлога.

Наприклад, Kyiv Post в Україні щойно повідомила, що Келлог сказав, що якщо Росія не сяде за стіл переговорів, не зрозуміє, що США хочуть закінчити цю війну на справедливих умовах, то вони можуть посилити санкції. Він, по суті, вказав на те, що економічні санкції США на цей момент, на його думку, є лише на рівні трьох балів з десяти і їх можна посилити.

Маю на увазі, що ми починаємо бачити ознаки того, що США готові посилити тиск. Думаю, якщо це означатиме додаткові пакети зброї, це також станеться. Адміністрація Трампа дозволила Україні використовувати високоточну зброю для далекобійних ударів по Росії без обмежень, накладених адміністрацією Байдена, які досі захищали російські війська до виведення їх на поле бою.

Отже, все йде правильно. Я б не зациклювався так глибоко на риториці, яку ми чуємо від цих різних лідерів. Я б дивився на дії. Хоча я завжди виступаю за те, щоб США робили більше для допомоги Україні, зараз я бачу позитивні ознаки того, що принаймні вони рухаються у правильному напрямку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США за останній тиждень досягли величезного прогресу в переговорах з Москвою і Києвом, і незабаром може бути досягнута мирна угода, повідомляє New York Post. Крім того, ми бачимо, що Трамп говорив з Путіним у той час, як війна Росії в Україні наближається до третьої річниці. Що думаєте про цей контакт Путіна і Трампа зараз?

Так, це справедливе питання. Я б відповів на нього, нагадуючи людям, що важливо не зациклюватися на словах Трампа і його риториці, тому що він схильний до пафосу, до оптимізму. Він схильний переоцінювати речі з погляду часових меж тощо. Іншими словами, він формулює бачення того, як він хоче, щоб все відбувалося.

Але в реальному житті трохи складніше довести до кінцевого результату, який би призвів до мирної України. Про це легше сказати, ніж зробити. Трамп просто намагається сказати: "Це те, що я хочу, щоб сталося, те, що я намагаюся зробити". Але коли доходить до справи, то попереду ще багато важкої роботи.

Я також думаю, що ви повинні звернути увагу на стиль ведення переговорів самим Трампом. Він все життя був бізнесменом. "Мистецтво угоди" – це його книга, яку він написав у співавторстві. І в основному він бачить це як ситуацію "чоловік проти чоловіка", де йому потрібно вести переговори з основними гравцями сам на сам – чи це президент Зеленський, чи Путін.



Дональд Трамп / Getty Images

Тут він ставить себе в ситуацію, де інші президенти могли б діяти через менш формальні канали. Трамп спробує обійти це і пришвидшити процес, роблячи це особисто. Більше схоже на велику трійку часів Другої світової війни, де саме він вестиме цей процес. Думаю, він побачить, що Путін поки що не готовий чимось поступатися. З боку Москви не видно готовності відмовитись від планів щодо України, навіть якщо це вигідно для припинення вогню.

На мою думку, для України важливо це усвідомити, що ми не чули б від Москви – вони ще не готові зупинитися, не думають про те, що вже втратили. У Кремлі все ще вірять, особливо Путін, що вони можуть досягти за столом переговорів того, що їхні військові не змогли зробити на полі бою.

Тож я думаю, що нас тут чекає ще довгий шлях. Не думаю, що це швидко розв'язується. Сподіваюся, що український народ поверне собі всі свої території. На мою думку, з Кримом зокрема. Думаю, Трамп намагається створити певну ситуацію, просто в реальності цього досягти буде набагато важче.

Що Трамп хоче за допомогу Україні

Про допомогу Україні. Конгресмен-республіканець США Джо Вілсон 10 лютого оголосив про свій план представити Конгресу закон про ленд-ліз "Свобода передусім". Він стверджував, що ця ініціатива допоможе стримати воєнного злочинця Владіміра Путіна. Яка основна мета закону про ленд-ліз "Свобода передусім"? Як цей закон вплине на військову підтримку України з боку США? І чи можна скористатися ленд-лізом?

Так, я підозрюю, що концепція ленд-лізу має набагато більше спільного з повідомленнями американському народу про Україну, ніж допомогу українцям. Думаю, Трамп вже дав зрозуміти, яку він хоче оплату натомість – це пропозиція угоди про рідкісноземельні мінерали на суму 500 мільярдів доларів.

Думаю, ленд-лізом він намагається вкласти в уми американського народу, що це не якась нескінченна грошова яма. Мовляв, погляньте – кожен долар, витрачений в Україні, йде на користь свободі Заходу. Це спроба переконати американців, які не розуміють ситуацію в Україні, чому їхні податки мають йти на допомогу Україні та як це вигідно для них.

Тож багато з цього призначено для внутрішнього споживання в США. Тоді як я особисто приділяв би більше уваги тому, що говорить Трамп. Думаю, Джо Вілсон намагається подати це для Республіканської партії. Для багатьох людей буде потрібно змінити свою позицію, щоб пояснити, чому вони раптово перестали підтримувати допомогу Україні. Але тепер, коли вони підтримують, їм знадобиться обґрунтування, щоб виправдати це перед республіканською базою.

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Але інший варіант буде більше схожий на спробу довести, що в силах Байдена було закінчити цю війну набагато швидше, але він наклав ці божевільні обмеження на українську армію, і ми не забезпечили її достатньо швидко.

Цей довгий список військового обладнання: системи Patriot, ATACMS, високоточна зброя великої дальності F-16, які повільно йшли до України, роками готувалися, щоб доставити якусь частину цих військових активів та боєприпаси на поле бою. Навіть коли вони туди потрапили, обмеження були просто божевільними.

Отже, ви знаєте, я позитивно налаштований щодо того, куди ми рухаємося. Джо Вілсон просто намагається показати американському народу, що у нас є своя доля в грі. Ось чому має сенс для вас і для нас допомогти цьому відбутися.