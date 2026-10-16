"Трамп діє як проросійський агент": як угоди з Кремлем можуть збагачувати президента США

Рішення Дональда Трампа щодо Росії дедалі частіше викликають запитання про те, чи справді Білий дім керується інтересами США. На тлі закупівлі російського палива, послаблення санкцій і розмов про заморожені активи України постає інше питання: чи не перетворює американський президент міжнародну політику на інструмент власного збагачення?

Рішення Дональда Трампа щодо Росії дедалі частіше викликають запитання про те, чи справді Білий дім керується інтересами США. На тлі закупівлі російського палива, послаблення санкцій і розмов про заморожені активи України постає інше питання: чи не перетворює американський президент міжнародну політику на інструмент власного збагачення?

Доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, хто може отримати мільярдні прибутки від угод із Росією та чому рішення Трампа можуть стати порятунком для російського бюджету. Також експерт розповів, що відбувається за лаштунками Білого дому, чому від президента можуть дистанціюватися навіть його соратники та чи здатні політичні проблеми підштовхнути Трампа до нового протистояння всередині США.

Економічний абсурд та особисте збагачення на російському дизелі

Політика Дональда Трампа останнім часом викликає все більше запитань не лише у його опонентів, а й серед представників Республіканської партії. Як зазначає Андрій Городницький, дії 47-го президента США наразі не мають нічого спільного із захистом американських інтересів.

Натомість вони демонструють відверту прихильність до Росії та бажання реалізувати власні бізнес-проєкти коштом міжнародної стабільності.

За словами Городницького, Трамп тотально провалив економічну політику. Його рішення накладати тарифи на власних партнерів та ключових гравців, таких як Китай, викликають насмішки навіть серед республіканців. Зміна тарифних ставок ледь не щотижня свідчить про абсолютне нерозуміння базових економічних процесів.

Окремої уваги заслуговує ситуація із закупівлею 300 тисяч тонн російського дизельного пального. Цей крок не має на меті допомогу американцям. США щодня продають за кордон аналогічні обсяги палива і могли б просто обмежити експорт для насичення внутрішнього ринку.

Натомість Трамп, ймовірно, домовився про закупівлю російської нафти за заниженою ціною, щоб перепродати її через приватні компанії зі значним прибутком. Це дозволить йому та його оточенню заробити мільярди доларів, тоді як саме паливо може бути реалізоване будь-де у світі.

Відверта гра на боці Кремля та порятунок бюджету Росії

Політичний експерт прямо називає Трампа проросійським агентом, який останні пів року цілеспрямовано рятує бюджет Росії. Саме завдяки його діям у Чорноморській протоці та зняттю обмежень ціна на російську нафту марки Urals перевищила вартість еталонної Brent. Крім того, спостерігається продовження зняття санкцій з російських енергетичних гігантів, таких як "Лукойл" та "Роснєфть".

Найбільш цинічною ініціативою Трампа Городницький вважає намір передати Росії 100 мільярдів доларів із заморожених активів. Офіційно це може подаватися як фінансування відновлення окупованих українських територій руками самих же росіян.

Це не жарти зараз. Це реально те, що зараз обговорюють і що є дуже сильно пріоритетним для Трампа. Маячня, яку він педалює, зовсім не корелюється зі здоровим глуздом,

– наголосив він.

За цим, ймовірно, стоять особисті інтереси Трампа як забудовника, який мріє про масштабні проєкти в окупованому Криму. Дії Трампа знаходять підтримку лише серед праворадикальних та проросійських політиків у Європі, таких як лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель чи прем'єр-міністр Болгарії, що ще раз підкреслює маргінальність його курсу.

Ізоляція у власній бульбашці та втеча соратників

Сьогодні Трамп перебуває у штучній інформаційній бульбашці. Його оточення складається з людей, які бояться його засмутити й подають лише ту інформацію, яка відповідає його ілюзіям.

Це катастрофа, тому що цей світ йому малюють люди, які, м'яко кажучи, не сильно розумні. Якщо Трампу подобається Росія, вони будуть казати, що треба підтримувати Росію,

– зазначив Городницький.

Реальні розвідувальні дані від спецслужб він просто ігнорує, оскільки вони йому не цікаві. Через таку неадекватність від нього починають дистанціюватися навіть найближчі соратники. Марко Рубіо та Джей Ді Венс намагаються уникнути асоціацій із цією провальною політикою.

За словами політичного експерта, існують кулуарні домовленості: якщо Трамп отримає імпічмент, його місце займе Венс, з яким республіканські лобісти зможуть вести конструктивний діалог. Натомість з самим Трампом вже ніхто не хоче мати справ.

Страх перед відповідальністю та загроза нового заколоту у США

Оточення Трампа чудово розуміє неминучість політичного краху. Спікер Майк Джонсон вже відкрито попереджає республіканців про настання смутних часів у разі програшу на проміжних виборах.

Дійшло до того, що для партійців проводять спеціальні юридичні інструктажі:

як поводитися під час кримінальних розслідувань;

що говорити слідчим;

які дані видаляти з комп'ютерів.

Гіпотетично Трамп може закликати своїх праворадикальних або навіть ліворадикальних прихильників до дій, закинути меседж про штурм Білого Дому. Це цілком можливо, але шанси тут не дуже високі. Двічі зіграти в це буде дуже складно,

– зауважив Городницький.

Влада серйозно підготувалася до будь-яких провокацій: урядові квартали перекриваються металевими огорожами, залучаються десятки тисяч поліцейських. Для успішного заколоту цього разу знадобилася б ціла армія, якої у маргінальних прихильників Трампа немає.

Андрій Городницький про політику Трампа: дивіться відео