Washington Post пише, що Трамп готується до масштабної економічної атаки на Китай: чим загрожує

Поки Джо Байден намагається налагодити зв'язки з Китаєм, у Дональда Трампа можуть бути інші плани. Як зазначають журналісти, він готується до масштабної економічної атаки на Китай.

Про це видання пише, посилаючись на джерела. У матеріалі зазначають, що Дональд Трамп обговорює запровадження митних мит на китайські товари. Планують, що їхній розмір становитиме 60%. Ясна річ, що відповідні мита він встановить за умови перемоги на виборах.

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Може статися глобальна торговельна війна

Як зазначають у виданні, нова масштабна економічна атака на Китай може стати причиною спалаху глобальної торговельної війни.

Паралельно Трамп публічно виступив за зниження торговельного статусу Китаю зі США. Журналісти кажуть, що відповідний крок стане причиною стрімкого зростання тарифів поміж двома найбільшими економіками світу.

Співрозмовники на умовах анонімності зауважили, що Дональд Трамп зі своїми радниками обговорював можливість запровадження єдиного 60% тарифу. Він стосуватиметься китайського імпорту.

На думку аналітиків, будь-який із цих сценаріїв стане причиною як величезних втрат для Сполучених Штатів, так і для світових економік. І що ці наслідки перевищать ті, які спостерігали під час торговельних війн за першого президентського терміну Дональда Трампа.

Трамп пообіцяв завершити війну в Україні

Зауважимо, що Дональд Трамп не зупиняється у прагненні кинути у публічному просторі якомога більше заяв про війну в Україні. Нещодавно, під час зустрічі з прихильниками у Нью-Йорку, він пообіцяв, що завершить війну ще до того, коли офіційно увійде до Білого дому. Ясна річ, що спочатку він повинен здобути перемогу.

Ще до того, як я зайду в Овальний кабінет, і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це, це потрібно врегулювати. Це кровопролиття зараз там. Відновимо мир за допомогою рішучості,

– наголосив Дональд Трамп.

Водночас він підкреслив, що Європі необхідно буде наростити витрати на Україну, щоб зрівнятися зі США. Мовляв, зараз ці суми неможливо порівняти. Трамп заявив, що Європа буцімто у 10 разів менше коштів спрямувала на потреби нашої держави.