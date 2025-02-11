Діалог України з новою адміністрацією США: Трамп анонсував розмову із Зеленським цього тижня

США розпочали тиждень дипломатії високого рівня, що пов'язаний з російсько-українською війною. Тому цього тижня відбудуться зустрічі посадовців Сполучених Штатів з представниками України. Зокрема, Дональд Трамп готується поговорити з Володимиром Зеленським.

Про це пише 24 Канал з посиланням на RadioFreeEurope. Також до України найближчим часом приїде спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

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Нова адміністрація США розпочинає діалог з Україною

На тлі підготовки до Мюнхенської конференції з безпеки, яка триватиме з 14 по 16 лютого, Дональд Трамп заявив, що проведе розмову з президентом України. Відомо, що особисто зустрітися із Зеленським на конференції має Келлог і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Також до Мюнхена мають поїхати держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет.

Коли ми повернемося з Мюнхена, ми хочемо передати президенту варіанти, щоб, як (безпосередньо – 24 Канал) залучений до мирного процесу, він знав, як це для нього виглядатиме,

– сказав Кіт Келлог.

Наразі Білий дім готує план переговорів, які дають помічникам Трампа можливість розповісти Україні про підхід нової адміністрації до війни. Зокрема, мова йтиме про шляхи її завершення.

Знаючи, як працює процес, можливо, для Зеленського було б краще, якби ми всі зустрілися разом і обговорили це як група,

– зазначив спецпредставник Трампа з питань України та Росії.

Трамп вже спілкувався про війну з Путіним

Раніше президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову російським лідером Владіміром Путіним. Вони обговорили можливість припинення війни в Україні. За словами Трампа, Путіна хвилюють великі втрати в Україні.