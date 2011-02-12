"Прийшов час працювати разом": все, що відомо про 1,5-годинну розмову Трампа з Путіним
Увечері 12 лютого стало відомо про ранкову розмову Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Про це заявив сам президент США. 24 Канал зібрав, що відомо про діалог Трампа і Путіна.
Трамп назвав розмову з Путіним довгою і дуже продуктивною. Президенти домовилися про зустріч, а ще мають подзвонити Володимиру Зеленському.
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Про що говорили Путін і Трамп 12 лютого
В Офісі Президента України підтвердили, що Зеленський поговорив із Трампом. Деталей поки немає. Журналісти зауважили, що після розмови Трампа з Путіним акції російських компаній зросли на декілька відсотків. Зокрема і підсанкційних. Пєсков сказав, що Путін справді запросив Трампа відвідати Москву. Трамп подякував Путіну за "його час і зусилля" та за звільнення Марка Фогеля. Він упевнений, що перемовини будуть успішними. Це: Ми (з Путіним) домовилися працювати разом дуже тісно, включаючи відвідування країн один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я й зроблю зараз, За словами Трампа, під час розмови "міркували про велику історію наших націй і про те, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні". Ми говорили про сильні сторони наших націй і про велику вигоду, яку ми колись отримаємо від спільної роботи. Але спочатку, як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією/Україною. Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми, Трамп підтвердив розмову з Путіним. Вона тривала півтори години.
Трамп подзвонив Зеленському після розмови з Путіним
Тези Кремля про розмову Путіна з Трампом 12 лютого
У Кремлі підтвердили розмову Путіна з Трампом
Хто очолить переговори
Трамп може приїхати у Росію, а ще зателефонує Зеленському
– сказав лідер США.
– сказав Трамп.
В Офісі Президента України підтвердили, що Зеленський поговорив із Трампом.
Деталей поки немає.
Журналісти зауважили, що після розмови Трампа з Путіним акції російських компаній зросли на декілька відсотків. Зокрема і підсанкційних.
Пєсков сказав, що Путін справді запросив Трампа відвідати Москву.
Трамп подякував Путіну за "його час і зусилля" та за звільнення Марка Фогеля.
Він упевнений, що перемовини будуть успішними.
Це:
Ми (з Путіним) домовилися працювати разом дуже тісно, включаючи відвідування країн один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я й зроблю зараз,
За словами Трампа, під час розмови "міркували про велику історію наших націй і про те, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні".
Ми говорили про сильні сторони наших націй і про велику вигоду, яку ми колись отримаємо від спільної роботи. Але спочатку, як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією/Україною.
Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми,
Трамп підтвердив розмову з Путіним. Вона тривала півтори години.