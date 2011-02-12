"Прийшов час працювати разом": все, що відомо про 1,5-годинну розмову Трампа з Путіним

Увечері 12 лютого стало відомо про ранкову розмову Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Про це заявив сам президент США. 24 Канал зібрав, що відомо про діалог Трампа і Путіна.

Трамп назвав розмову з Путіним довгою і дуже продуктивною. Президенти домовилися про зустріч, а ще мають подзвонити Володимиру Зеленському.

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Про що говорили Путін і Трамп 12 лютого