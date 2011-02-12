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24 Канал Новини України "Прийшов час працювати разом": все, що відомо про 1,5-годинну розмову Трампа з Путіним
12 лютого, 19:29
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"Прийшов час працювати разом": все, що відомо про 1,5-годинну розмову Трампа з Путіним

Ірина Чеботнікова

Увечері 12 лютого стало відомо про ранкову розмову Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Про це заявив сам президент США. 24 Канал зібрав, що відомо про діалог Трампа і Путіна.

Трамп назвав розмову з Путіним довгою і дуже продуктивною. Президенти домовилися про зустріч, а ще мають подзвонити Володимиру Зеленському.

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Про що говорили Путін і Трамп 12 лютого

Трамп подзвонив Зеленському після розмови з Путіним

В Офісі Президента України підтвердили, що Зеленський поговорив із Трампом.

Деталей поки немає.

Журналісти зауважили, що після розмови Трампа з Путіним акції російських компаній зросли на декілька відсотків. Зокрема і підсанкційних.

Тези Кремля про розмову Путіна з Трампом 12 лютого

  • Президенти домовилися про організацію особистої зустрічі.
  • Путін "підтримав тезу Трампа про те, що настав час працювати разом". І заявив про "необхідність усунення першопричин українського конфлікту".
  • Путін готовий прийняти американських посадових осіб, "у тому числі на тему України". Він погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання в Україні може бути досягнуто шляхом переговорів.
  • Трамп нібито підтримує зупинення бойових дій в Україні якнайшвидше.
  • Президенти обговорили обмін громадян Росії і США. Вашингтон гарантував виконання досягнутих домовленостей. А ще торкнулися двосторонніх відносин у сфері економіки.

У Кремлі підтвердили розмову Путіна з Трампом

Пєсков сказав, що Путін справді запросив Трампа відвідати Москву.

Допис Трампа про розмову з Путіним – фото

Трамп подякував Путіну за "його час і зусилля" та за звільнення Марка Фогеля.

Він упевнений, що перемовини будуть успішними.

Хто очолить переговори

Це:

  • держсекретар Марко Рубіо;
  • директор ЦРУ Джон Реткліфф;
  • радник з національної безпеки Майкл Волтц;
  • посол і спеціальний представник Стів Віткофф.

Трамп може приїхати у Росію, а ще зателефонує Зеленському

Ми (з Путіним) домовилися працювати разом дуже тісно, ​​включаючи відвідування країн один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я й зроблю зараз,
– сказав лідер США.

За словами Трампа, під час розмови "міркували про велику історію наших націй і про те, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні". 

Ми говорили про сильні сторони наших націй і про велику вигоду, яку ми колись отримаємо від спільної роботи. Але спочатку, як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією/Україною.

Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми,
– сказав Трамп.

Трамп підтвердив розмову з Путіним. Вона тривала півтори години.