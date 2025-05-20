Відверто хвилювався: про що свідчать заяви Путіна після розмови з Трампом

Дональд Трамп та Владімір Путін провели ще одну телефонну розмову. Вона відбулась 19 травня 2025 року. Кремлівський диктатор міг бути дещо схвильований результатами діалогу із президентом США.

Про це 24 Каналу розповів письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зазначивши, що, після розмови із Трампом, Путін вийшов до преси. Коли він виступав, то дуже ретельно підбирав слова, було видно, що диктатор схвильований.

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Виступ Путіна перед російськими ЗМІ

Ростислав Мурзагулов поділився своєю інтерпретацією заяв Путіна перед журналістами. Він підкреслив, що перед телефонним дзвінком союзники Трампа прямо говорили, що американський президент втрачає терпіння, намагаючись переконати кремлівського диктатора у необхідності йти на перемир'я.

В результаті цього ми маємо схвильованого Путіна, який вийшов і вихваляв Трампа. Він говорив, що пропозиції (США – 24 Канал) є конструктивними й вони рухаються в правильному напрямку, а перемир'я можливе, але сторонам треба шукати компроміс,

– сказав він.

На думку громадського діяча, проглядається, що Путін побоюється можливої реакції з боку США, зокрема посилення санкцій щодо торгівлі російськими нафтопродуктами.

Це, ймовірно, стане серйозним ударом по Росії. Внаслідок цього, у Кремля може не залишитися іншого вибору, як піти на перемир'я.

Зазначимо, Трамп вважає телефонну розмову з Путіним успішною. За його словами, Росія та Україна найближчим часом мають розпочати переговори про припинення війни, а умови врегулювання узгоджуватимуть самі сторони. Трамп також повідомив, що про це вже проінформував українське та європейське керівництво, і що Ватикан виявив зацікавлення в мирному процесі.