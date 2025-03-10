"Кістка у горлі": чому Трамп так сильно тисне на Україну і чого очікувати далі

Дональд Трамп ніколи не приховував, що для нього взірцем в політиці є російський диктатор Путін. Сьогодні американський президент намагається будувати в США авторитарну країну.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг, зазначивши, що мета Трампа очевидна – він хоче дружити з Путіним, бо вважає, що зможе з ним поділити світ на сфери впливу і зробити з Росії союзника у боротьбі проти Китаю.

Дивіться також Цього тижня стануться великі події для України та Росії, — Трамп про майбутні переговори

Інструментів тиску на Україну вже не залишилось

Лідер Сполучених Штатів заявляє, що нібито не на боці ні Росії, ні України, а просто виступає медіатором задля завершення війни. Однак, за переконанням Айзенберга, Трамп буде робити все, щоб рухатися в напрямку зближення з очільником Кремля.

"Україна для нього як кістка у горлі, яка йому заважає це зробити. Тому він намагатиметься тиснути на Україну для того, щоб вона капітулювала перед Росією. Україна не погодиться на це. Що Трамп робитиме далі – цікаве запитання, думаю, відповіді на яке в нього немає", – озвучив Айзенберг.

Все, що американський президент міг зробити, щоб натиснути на Україну, він вже реалізував. Трамп припинив допомогу Україні, спочатку економічну, потім гуманітарну, зараз військову. Більше, зі слів професора університету, немає чим тиснути на Україну.

Буде зброю Росії давати чи скасовувати проти неї санкції? Якщо він зробить друге, то решта країн G7 та ЄС їх скасовувати не будуть, тож цей крок не дуже допоможе Росії,

– озвучив Айзенберг.

Про зустріч представників США та України

11 березня запланований діалог американської та української делегацій. Зустріч має відбутися в Саудівській Аравії. Професор університету спрогнозував, що держсекретар США Рубіо, радник з нацбезпеки Волц, друг Трампа та його спецпредставник на Близькому Сході Віткофф будуть переконувати Україну йти на поступки, фактично погодитись на капітуляцію в певній формі.

"Це абсолютно не означає, що Україна має з цим погоджуватись. Американська делегація буде виконувати вказівки, які їй дав Трамп. Якщо вона не зможе ні про що домовитись з українською стороною, то повинна буде доповісти Трампу про це", – озвучив Айзенберг.

Президент США, з його слів, вже використав усі важелі впливу на Україну, тому зараз складно сказати, чим він ще може погрожувати їй. Трамп, на погляд Айзенберга, зробив передчасний хід, зупинивши надання військової допомоги Україні.

"Україна має відстоювати свої інтереси. Дивно, що вони зустрітися мають в Саудівській Аравії. З російською делегацією це було зрозуміло, бо її не пускають в європейські країни. Можливо, американська сторона очікує, що там з'являться росіяни, тому й обрано таке місце зустрічі", – припустив професор університету.

Союзники США не розділятимуть погляди Трампа

Трамп заявив, що він не за Україну і не за Росію, а посередині та хоче, щоб був мир. Але насправді, зі слів Айзенберга, зрозуміло, що вглибині своєї душі він хотів би, щоб Путін був задоволений тим як закінчиться війна. Йому це потрібно, щоб надалі мати змогу з ним розмовляти про розподіл світу на сфери впливу.

Україна не капітулює, а європейські країни категорично проти всього цього, добре розуміючи, що вони не можуть бути в безпеці, якщо Путін досягне успіху в Україні. Європейська безпека під такою загрозою, під якою вона не була з часів Другої світової війни,

– озвучив Айзенберг.

Професор університету підсумував, що американський президент скоро може опинитися в ізоляції. Адже так як він думає, він буде мислити один. Жодна країна, яка є союзником США, за переконанням Айзенберга, не буде розділяти його поглядів.