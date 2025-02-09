Трамп хоче бити по "головному призу" Сі Цзіньпіна: чого насправді прагне лідер Китаю

У МЗС Китаю раніше публікували бачення Сі Цзіньпіна, яким має бути врегулювання російсько-української війни. Мовилось про те, що Пекін начебто наполягає на територіальній цілісності всіх країн, проте підтримує зняття санкцій, можливо, з Росії. У США можуть шукати методи, як тиснути на Китай через це.

Таку думку 24 Каналу висловив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зазначивши, що зараз у Сі Цзіньпін немає чіткого плану щодо завершення війни в Україні. Це питання, ймовірно, формуватиметься на основі угоди з Дональдом Трампом.

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Відносини між Китаєм та Росією

Артур Харитонов зауважив, що між Китаєм та Росії було укладено угоду, яка передбачає, що Пекін проти того, аби НАТО розширювалась на схід.

Це означає, що офіційною політикою Китаю є те, що там проти вступу України до НАТО. Сі Цзіньпін дотримується цього з першого дня повномасштабної війни,

– сказав він.

Президент громадської організації наголосив, що, які б заяви не робили у Китаї про дотримання територіальної цілісності України, ці твердження є брехнею.

Що вигідно Китаю

Харитонов висловив думку, що Сі Цзіньпіну було вигідне завершення російсько-української війни ще у 2023 році, але на китайських умовах.

Зверніть увагу! Китай оприлюднив свій "мирний план" із 12 пунктів щодо врегулювання війни в Україні, однак у документі немає згадки про російську агресію чи воєнні злочини. План містить загальні заклики до припинення бойових дій, поваги до суверенітету всіх країн та зняття санкцій, що фактично вигідно Росії. Аналітики відзначають, що позиція Китаю залишається нейтральною та не враховує ключових вимог України щодо звільнення окупованих територій.

Пекін мав стратегічні переваги на Близькому Сході, в Арктиці, Латинській Америці та Африці. За словами Артура Харитонова, ці аспекти були за межами України, але напряму стосувались нашої держави.

Нині ситуація змінилась. Дональд Трамп вибиває всі ці карти з рук Сі Цзіньпіна. Він хоче поновити прямі переговори із росіянами та північними корейцями, щоб відірвати їх від китайців. Це невигідно Пекіну, адже Трамп намагається бити по "головному призу" Сі Цзіньпіна – Росі,

– зазначив він.

Китай може погодитись на більше поступок, щоб зберегти вплив на Росію. Однак, за словами президента громадської організації, ймовірно, наполягатиме все ж на укладенні мирної угоди між росіянами та українцями на власних умовах.