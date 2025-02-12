Глава Пентагону сказав, як Трамп тиснутиме на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів

У Сполучених Штатах Америки працюють над варіантами, як змусити Владіміра Путіна сісти за стіл перемовин. Глава Пентагону зазначив, що Дональд Трамп бачить таку можливість.

Мовиться про зниження цін на енергоносії та посилення й вдосконалення санкцій проти країни-агресорки. Про це сказав Піт Гегсет у промові на засіданні формату "Рамштайн", повідомляє 24 Канал.

До теми Глава Пентагону прибув до штаб-квартири НАТО та зробив заяву про роль Альянсу

Трамп хоче знизити ціни на нафту та газ

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує розблокувати внутрішній видобуток енергоносіїв, що сприятиме зниженню їхньої вартості на світовому ринку.

Піт Гегсет наголосив, що надходження від продажу нафти та газу є одним із головних джерел фінансування російської військової кампанії, тому зменшення цих доходів може суттєво послабити здатність Кремля продовжувати агресію.

Зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів,

– зауважив він.

Очільник Пентагону також закликав інші країни підтримати ініціативу Трампа та вжити заходів для енергетичної ізоляції Росії. На його думку, такі дії у поєднанні з санкційним тиском допоможуть посилити дипломатичні зусилля для припинення війни.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров у Брюсселі провів першу зустріч із новим главою Пентагону Пітом Гегсетом. Розмова відбулася перед засіданням Контактної групи у форматі "Рамштайн", де обговорювали постачання зброї, підтримку українського ОПК та оборонні інвестиції.

Глава Пентагону також заявив, що повернення Україною всіх територій, окупованих Росією з 2014 року, є нереалістичною метою. За його словами, пріоритетом адміністрації Дональда Трампа є припинення бойових дій, а спроби повного звільнення територій лише продовжать війну та принесуть більше страждань.