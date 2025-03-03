Це всупереч закону: повне скасування допомоги Україні матиме болючі наслідки для Трампа

Дональд Трамп 3 березня проведе зустріч зі своїми головними радниками з національної безпеки. На ній планують розглянути та, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України, зокрема припинення або скасування допомоги.

В етері 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко припустив, які наслідки для Трампа може мати повне скасування військової допомоги Україні. До слова, після напруженої дискусії із Зеленським, Трамп наказав перевірити можливість припинення постачання зброї Україні.

До теми Уже маємо напрацювання, – боєць ТрО припустив готовність України до зупинки допомоги з США

Які наслідки для Трампа матиме скасування допомоги Україні

Вже пройшов понад місяць після інавгурації Трампа й відтоді жодного законопроєкту в Конгрес від його команди щодо підтримки Україні на 2025 рік не надходило. Немає навіть політичної ініціативи від команди Трампа допомогти Україні фінансами, чи гуманітарною допомогою, а поготів зброєю.

Наразі виникає величезне питання, чи зможе Трамп зупинити постачання зброї в Україну, яка була профінансована ще за демократів. Адже частина коштів, які виділялися Конгресом Сполучених Штатів вже були перенаправлені виробникам зброї у США. За цими контрактами частина зброї уже виготовлена, а частина – виготовляється. Відтак, виробники зброї засудять рішення Трампа припинити фінансування, чи взагалі нівелювати цю допомогу.

Я відверто невпевнений, що таке рішення з боку президента Сполучених Штатів взагалі може бути конституційне, адже піде всупереч з рішенням американського парламенту. До того ж воно суперечитиме безпековим доктринам Сполучених Штатів,

– зазначив політолог.

За його словами, якщо президент Сполучених Штатів всупереч закону ухвалить рішення про зупинення військової допомоги, то згідно з законодавством це взагалі може розглядатися, як державна зрада й бути підставою для чергового імпічменту для Трампа.

Я не думаю, що адміністрація Трампа буде настільки категорична в прийнятті відповідних рішень,

– зауважив Буряченко.

Можливо, команда Трампа просто призупинить постачання уже профінансованої військової підтримки України на якийсь термін, наприклад, на 10 – 20 днів. До речі, так вони вже робили після інавгурації Трампа, коли на 10 днів зупинили допомогу, яка йшла не тільки Україні, але й усім зовнішньополітичним партнерам Сполучених Штатів Америки.

Зверніть увагу! Опитування показало, що 46% українців вважають, що країна може продовжувати воювати з Росією без допомоги США, тоді як 36% не погоджуються з цим.

На що налаштований президент США

Багато американських і європейських експертів пишуть, що команда Трампа буде налаштована на те, щоб з одного боку, все ж таки відновити діалог з Україною, але з іншого – примусити Зеленського під час наступного підписання документа в Овальному кабінеті бути більш покірним.

Втім, на думку політолога, така тактика сумнівна насамперед для самого президента Сполучених Штатів. Адже все, що зараз відбувається, суттєво впливає на його підтримку серед звичайних американців. До слова, близько 70% громадян США підтримують Україну у цій війні проти Росії.

Після неадекватної поведінки американського військово-політичного керівництва в Овальному кабінеті почала лунати критика щодо Трампа та Джей Ді Венса навіть з лав самої Республіканської партії,

– мовив Буряченко.

За даними Financial Times, Україна може протриматися без допомоги США щонайменше 6 місяців, але втрата американської техніки буде великим ударом.