"Бажає привести обидві сторони до столу переговорів": в США прокоментували політику Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп планує "посадити" обидві сторони за стіл переговорів та таким чином завершити війну в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Варто зазначити, що раніше ЗМІ також писали про те, що Трамп скоро призначить спецпосланця для переговорів щодо війни в Україні.

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Дональд Трамп виступає за переговори

Майк Волц, якого Трамп запросив стати радником з національної безпеки у своїй майбутній адміністрації, заявив, що призидент прагнутиме саме завершення війни з Росією.

Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні,

– сказав Волц.

За його словами, бачення безпекової політики щодо України залежатиме саме від новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Це залежить не від мене, а від рішення президента,

– відповів журналістам номінований на посаду радника президента з нацбезпеки.

Варто зазначити, що на цій посаді Волц замінить Джейка Саллівана. За даними Reuters, Волц відповідатиме за інформування Трампа про ключові питання національної безпеки та координацію з різними агенціями.

До слова, раніше також стало відомо, що Майк Джонсон збереже свою посаду спікера за нового складу Палати представників США. Він отримав підтримку як кандидатура на цю посаду від Республіканської партії.