Загрозлива ситуація для США: які проблеми з Росією хоче розв'язати Трамп, приєднавши Гренландію

Дональд Трамп почав свою нову президентську каденцію з того, що заявив про претензії США на острів Гренландія, який належить Данії. В контексті глобальних змін, що відбуваються у світі, його ідеї цілком логічні.

Про це 24 Каналу розповів бізнесмен, візіонер, ідеолог технології Blockchain та штучного інтелекту Марк Гінзбург, зазначивши, що Трамп і під час своєї першої президентської каденції зазіхав на Гренландію. Також Держсекретар Марко Рубіо зауважив, що придбання Гренландії відповідає національним інтересам США.

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Європі це не подобається

Гінзбург зауважив, що коли Трамп під час свого першого президентського терміна доволі жорстко висловився щодо можливого приєднання Гренландії, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала цю ідею абсурдною. Після цього Трамп скасував свій візит до Данії.

Однак зараз він повернувся у Білий дім і має дуже серйозні наміри,

– наголосив він.

Гренландія потрібна США з одразу з декількох причин. На острові є багато ресурсів – на трильйони доларів. Також важлива її цінність – розташування: на перетині дуже важливих морських та океанських шляхів. Через зміни клімату та танення льодовиків ці шляхи стають ще ефективнішими.

Найголовніше для США, що Гренландія є шляхом до Арктики. Невдовзі контроль над нею стане одною з причин глобальних конфліктів у світі,

– припустив бізнесмен.

Якби США вдалося повністю включити до свого складу Гренландію та північні провінції Канади, то вони могли б контролювати половину Північного Льодовитого океану. Адже зараз площа від Шпіцбергену до Аляски – це вотчина Росії.

Це, на його думку, є загрозливою ситуацією для США, адже з острова Ратманова на Чукотці до Сан-Франциско відстань усього 4800 кілометрів. А ширина Берингової протоки, що розділяє США та Росію, лише 86 кілометрів.

Країнам Євросоюзу, за словами бізнесмена, не сподобались заяви Трампа щодо Гренландії. Тому що підтримка України базувалась на тому, що коли Росія окупувала українську територію, вона порушила непохитність європейських кордонів.

Якщо Трамп забере Гренландію військовим шляхом, то у Владіміра Путіна буде певне виправдання, мовляв, переслідуючи власні геополітичні інтереси, великі держави можуть не рахуватись з існуючими кордонами незалежних держав,

– підкреслив Марк Гінзбург.

Зазначимо, що на думку експерта-міжнародника Станіслава Желіховського, заяви Трампа, зокрема щодо Гренландії можуть використати росіяни. Якщо, мовляв, Вашингтон може діяти неправомірно щодо інших країн, то чому Москва не може вчиняти так само. Тому, за словами експерта, Трампу потрібно робити так, щоб "світові терористи" не змогли трактувати його дії, як "зелене світло" для здійснення ними протиправних дій".