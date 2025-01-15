Почалася нова війна, – російський пропагандист зібрався "розпилити" Гренландію

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що Гренландія може стати частиною США. Недовго думаючи, росіяни поспішили висунути і свої територіальні претензії на цю територію.

Так російські пропагандисти взялися фантазувати навіщо Трампу Гренландія та що вони можуть з нею зробити. Окупанти навіть обговорили, як використають цей прецедент під час переговорів, передає 24 Канал.

До теми Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія і Канада – 51-м штатом: що взагалі відбувається

Хочуть "розпилити" Гренландію

Вочевидь окупантам мало війни в Україні, в якій вони зазнають величезних втрат, тому вирішили зосередитися на інших територіях. Останнім часом на слуху Гренландія, яку команда Трампа нібито планує купити, а також Арктика.

Треба визнати, що почалася війна в Арктиці. Якщо Трамп заявляє про свої плани на Гренландію, то чому б і нам на неї не подивитися? Нам потрібна Гренландія? Звичайно, й це не жарти,

– сказав пропагандист.

Далі він почав цинічно розмірковувати, як потрібно вчинити. Російський злочинець заявив, що Трамп нібито змусив гренландців говорити, що вони хочуть стати частиною Америки. Тоді пропагандист запропонував своє абсурдне рішення.

Можна "розпилити" Гренландію на кілька частин. Зрозуміло, що Данії там вже ніколи не буде,

– сказав "рупор" Кремля.

Далі почалося не менш бурхливе обговорення, як можна використати цей острів під час переговорів. Наприклад, була ідея не заважати планам Трампа щодо Гренландії, Канади та Панамського каналу в обмін на завершення війни на умовах Росії.

Апогеєм ситуації стали слова пропагандистів про те, що Трампу нібито дуже важливо, щоб Росія та Китай не заперечували проти інтеграції цих територій до США.

Нагадаємо, у команді новообраного президента США заявили, що Гренландія може стати частиною Америки й для цього відкриті всі шляхи. Зокрема не виключили військовий. Варіанти приєднання вже розглядають.

У Гренландії відреагували, зауваживши, їхній народ не хоче ставати ні американцями, ні данцями, а прагне мати незалежність. Данія, до складу якої входить Гренландія, наголосила на важливості збереження єдності, але бажання гренландців назвала "зрозумілим і законним".