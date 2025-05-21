Як Трамп усьому світу показав свою слабкість

Одразу після виборів у США, ще задовго до інавгурації, я писав, що найбільш імовірний сценарій – Трамп скидає всі проблеми російсько-української війни на Європу, оголошуючи, що в нього є важливіші справи в інших місцях. Тож не варто сподіватися на американську допомогу і тим більше прямий тиск на Путіна, казав я ще восени.

Картина світу зруйнована

Я був певен, що це станеться незабаром після інавгурації, тож Дональд Трамп збереже переможний вигляд та гідність лідера першої країни світу. Що це виглядатиме як стратегічне рішення, корекція пріоритетів Америки. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

Читайте також До осені миру не буде: що задумали Путін і Трамп

Попервах було схоже на те: виступ Джей Ді Венса в Мюнхені, розмови Трампа про Гренландію, Канаду, Мексику й Панаму.

Натомість вихід з ролі "старшого брата" стався через 4 місяці, наповнені переговорами, дзвінками, місіями, проєктами угод, виступами, інтерв'ю тощо.

Замість відсторонитися від російсько-української війни, Трамп активно в неї вліз і щодня приділяв їй увагу. Тож нині вихід виглядає як визнання неспроможності. І це сильно руйнує не лише американські інтереси, а й загалом картину світу, в якій є дорослі в садочку.

Такий поворот не лише підвищує ризики навколо Тайваню й Ізраїлю, а й створює нові зони ризиків у ще небачених місцях.

Негатив для нас: менше уваги світу до нашої війни, більше наших втрат, втоми й розчарувань.

менше уваги світу до нашої війни, більше наших втрат, втоми й розчарувань. Позитив для нас: Європа мала час прокинутися (а це головне), наш досвід став ще ціннішим для інших країн, Росія стала ще ближчою до свого кінця.

Не зачаровуймося, не розчаровуймося, не втрачаємо надію. Підтримуємо Сили оборони й тих, кому важче. Дякуємо одне одному і шануємо.