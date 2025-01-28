Це позбавить Росію можливості воювати: Трамп знайшов слабке місце Путіна

Росія ще не вичерпала свій наступальний потенціал, але у США є серйозний важіль впливу, який може кардинально змінити ситуацію. На жаль, це нешвидка справа, яка потребує часу.

Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, зауваживши, що Дональд Трамп чітко сказав, що насамперед треба боротися з російською нафтою. Від неї залежить стан справ в економіці країни-агресорки.

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Скільки Росія ще зможе воювати

Слабким місцем росіян є економіка, але поки країна може заробляти величезні суми на нафті, – складно говорити про зміни на фронті. Те саме стосується можливості росіян обходити санкції, отримувати мікрочипи, високотехнологічні станки, а також кошти, щоб купувати снаряди, дрони.

Тобто наступальний потенціал у них зберігатиметься доти, доки вони мають гроші. Все базується на матеріальних ресурсах, за які вони можуть купляти російських солдатів, змушувати їх підписувати контракти,

– зауважив Михайло Самусь.

Хоча у Росії немає офіційної мобілізації, але людям обіцяють десятки тисяч доларів за підписання контракту. Такий "конвеєр" працюватиме, поки не почнеться збій на фінансовому етапі. Якщо гроші закінчуватимуться, доведеться діяти іншими методами, може виникнути незгода та невдоволення всередині країни.

Як Росія може втратити ринок нафти

Наскільки вистачить російського потенціалу залежить від того, як Трамп реалізовуватиме свою енергетичну політику. Якщо ОПЕК+ і Саудівська Аравія прислухаються до його вимог, і ціни на нафту почнуть стрімко знижуватися, – тоді для росіян не буде іншого виходу, ніж починати мобілізацію, заморожувати війну або погоджуватися на інші пропозиції Трампа.

Зверніть увагу! Президент США звернувся до Саудівської Аравії з проханням знизити ціни на нафту, щоб так зупинити війну в Україні. У королівстві відповіли, що зацікавлені у довгостроковій стабільності ринку й пригадали про розширення інвестування у США.

"Поки що ситуація не дуже змінилась, але Трамп чітко визначив ті точки, куди треба тиснути, щоб спробувати заморозити війну", – додав Михайло Самусь.

Трамп не лише має попросити Саудівську Аравію і ОПЕК+, бо вони тримають нафту на високій ціні й заробляють великі гроші. Для того, щоб ціна почала падати – треба запустити на ринок більше нафти. Це має статися завдяки відкриттю запасів Сполучених Штатів, зокрема на Алясці. Також відкриватимуться нові родовища для добування.

Зараз США мають порушити баланс на ринку. Тоді Саудівська Аравія буде реагувати відповідно, почнеться боротьба за ринки. Америка може виходити на Азію, Європу, ОПЕК+ тоді теж знижуватиме ціни, щоб залишитися на ринку або спробувати конкурувати з американцями.

Я не думаю, що буде швидкий обвал цін на нафту, бо зелена енергетика забезпечувала високі ціни. Зараз Трамп хоче зробити енергію дешевою, але для цього спершу потрібно більше нафти, атомна енергетика має працювати більш ефективно і масштабно. Це не швидкий процес, але він призведе до зниження можливостей Росії воювати,

– підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, одним із перших наказів Трампа було максимально збільшити видобування нафти. Ще за час виборчої кампанії саме енергетична політика вважалася ключовою тезою.