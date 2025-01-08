Адміністрація Трампа планує врегулювати війну в Україні за 100 днів

Кіт Келлог заявив про намір протягом перших 100 днів президентства Трампа спробувати знайти вирішення війни між Росією та Україною. Він також зазначив, що обраний президент прагне захистити суверенітет України та знайти справедливе рішення для обох сторін.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога в інтерв'ю Fox News. Він переконаний, що знайти короткострокове рішення для врегулювання війни можливо.

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За скільки часу у Трампа хочуть завершити війну в Україні

Келлог зазначив, що і він, і Трамп розуміють: часу для пошуку вирішення повномасштабної війни Росії проти України у них небагато.

Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно,

– наголосив він.

Келлог переконаний, що "найбільшою помилкою" Байдена стало небажання говорити з Владіміром Путіним після 2022 року, тоді як Трамп готовий до такого діалогу.

Він також вважає, що Трамп зможе знайти компромісне рішення, яке буде прийнятним як для Путіна, так і для Володимира Зеленського у "короткостроковій перспективі".

"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів", – заявив Келлог.

До слова, раніше Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа про членство України в НАТО. Президент України порадив не бути поспішними у висновках.