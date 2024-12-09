Який аргумент може переконати Трампа піти проти Путіна

Дональд Трамп припустив в інтерв'ю NBC News, що допомога Україні може зменшитись після того, як він посяде в крісло президента США. Оскільки передбачити подальші його кроки важко, Україні потрібно переконувати світ в тому, до яких наслідків може призвести цей крок.

Таку думку висловив 24 Каналу виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зазначивши, що Трамп зазнає великих політичних збитків, якщо погодиться з умовами Владіміра Путіна щодо закінчення війни в Україні. Також Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським закликав до негайного припинення вогню і перемовин щодо війни в Україні.

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Все може бути по-іншому

Водночас не варто забувати, що Трамп схильний до того, щоб часто змінювати свої думки. Тому неможливо стверджувати, що він дійсно зменшить допомогу Україні.

Епштейн нагадав, що Трамп на початку свого першого президентського терміну у 2017 році розповідав, як він ненавидить Кім Чен Ина, а потім вони стали ледве не близькими друзями.

Тому не можливо виключати, що 47-й президент США буде відкрито підтримувати Путіна. Однак існує ймовірність, що все буде по-іншому. І завдання України і її партнерів переконувати західні країни, захищати вільний світ,

– підкреслив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Відповідно, на його думку, важливо показати Трампу, як його будуть сприймати, якщо він прогнеться під Кремль.

Якщо Трамп поступиться Україною Путіну, то світ його буде пам'ятати як слабака, що все віддав Росії, яка на сьогодні має слабку армію, економіку і також владу. Нагадаю, що півтора року назад Євгеній Пригожин дійшов майже до Москви і ніхто його не зумів зупинити,

– наголосив він.

Цю історію, за його словами, необхідно розповідати США та Європі, які мають усвідомити свою ключову роль в цьому процесі.

Не випадкового Емануель Макрон запросив Володимира Зеленського та Дональда Трампа, щоб вони разом зустрілися в Парижі. Макрон розуміє важливість європейського лідерства. Сподіваюсь, що такі саме процеси почнуться і в Німеччині, коли Олаф Шольц програє на виборах і новим канцлером стане Фрідріх Мерц,

– відзначив Уріель Епштейн.

До слова, член Республіканської партії Борис Пінкус звернув увагу на те, що Трамп зробив заяву щодо імовірного зменшення допомоги Україні до того, як зустрівся з Зеленським в Парижі. І після їхньої розмови думка Трампа може змінитися.

Водночас Пінкус впевнений, що Україну ніколи "не залишать напризволяще" і "озброять до зубів". Адже будь-яка поступка Росії стане поразкою не тільки Україні, а й Сполучених Штатів.