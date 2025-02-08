Москва відмовилася від пропозицій з Вашингтона: що саме міг запропонувати Трамп

Дональд Трамп заявив, що найближчим часом проведе зустріч з Володимиром Зеленським, а також сказав про намір зустрітися з Владіміром Путіним. Водночас Росія не виявляє готовності до переговорів.

Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що очікувалося побачити план Трампа на Мюнхенській конференції 14 – 16 лютого. Втім тепер зрозуміло, що цього не станеться.

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Кремль відмовляється від компромісів

"У Росії повідомили, що серйозних дискусій з приводу зустрічі Трампа і Путіна ще не було. Заяви Дмітрія Пєскова тільки підтверджують, що Москва відмовилась від попередніх пропозицій з Вашингтона", – сказав Марк Фейгін.

ЗМІ написали, що Трамп презентує свій план на Мюнхенській конференції та навіть опублікували декілька можливих пунктів. Стало зрозуміло, що мовиться про замороження бойових дій, демілітаризовану зону, всередині якої буде європейський контингент.

Але цей компроміс точно не прийняли, бо офіційного плану так і не озвучать. Про це сказав спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Тому стає зрозуміло, що Москва не хоче йти на компроміс.

Чи має Трамп свій план миру

В американській пресі, з посиланням на джерела, озвучувався план президента США. Всюди мовилось про 3 умови: відмова України від вступу в НАТО, окуповані території залишаються російськими, створення демілітаризованої зони, де будуть західні війська, щоб війна не відновилася на наступний день

Це не влаштовує Москву, бо вона не будує планів, за якими щось отримує і від чогось відмовляється. Вона хоче всю Україну. Там чудово розуміють, що якщо Україна потрапить під мандат ООН чи інших миротворців, то решту території ніколи не вдасться окупувати,

– наголосив Марк Фейгін

Плани Росії виключно агресивні й спрямовані на зовні, тому ніякі компроміси її не влаштують.

Про зустріч Путіна і Трампа

Скоріш за все, Москва заперечуватиме будь-які компроміси до моменту переговорів Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Можливо, вони пройдуть у телефонному режимі. У Вашингтоні президент США може зустрітися з українським лідером, а після цього поговорить з Путіним, щоб домовитися про час і місце зустрічі.

На це Путін піде. Скоріш за все, зустріч буде в лютому або березні. Треба розуміти, що телефонна розмова ні до чого не зобов'язує на відміну від зустрічі. Якщо Трамп поїде з неї незадоволеним, то для нього це стане поразкою,

– зауважив російський правозахисник.

Отже, поки ніякого плану немає, бо Москва всіляко опирається. Президент США обіцяв швидко закінчити війну й тепер розуміє, хто винен в тому, що він не може виконати обіцянку. Зовсім скоро американці запитають Трампа, чому ще нічого не зроблено, і він це чудово розуміє.