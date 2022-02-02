Трамп каже, що Росія може "багато виторгувати" у Байдена, якщо не нападе на Україну

Дональд Трамп висловився про загрози нового вторгнення Росії в Україну. Він вважає, що у Кремлі можуть допомогтися від чинного керівництва США значних поступок.

Мовляв, якщо росіяни не розширюватимуть агресію проти України, "Байден віддасть їм усе". Таку заяву 45-й президент США зробив на початку лютого.

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Трамп каже, що Путін "вже не поважає США"

За словами Трампа, держава-агресорка зможе домогтися від чинного керівництва США "багато хорошого для себе". При цьому, попередник Байдена переконаний, що Білому дому варто перейматися американськими кордонами, а не українськими. Водночас, на думку політика, Вашингтону потрібно показати Кремлю свою силу.

Він (російський президент – 24 канал) не поважає наше керівництво. Він більше не поважає нашу країну,

– переконаний Дональд Трамп.

Коли політика запитали про напружені відносини між Москвою та Києвом, він не виключив, що Росія "все ж піде на такий урок щодо України". Втім, про що мовиться – Трамп не уточнював.

Як раніше Трамп коментував агресію Росії

Напередодні у Пентагоні заявили, що російські сили продовжують прибувати до кордонів України. За оцінками відомства, мовиться щонайменше про 100 тисяч військових.

Трамп наголошував, що Росія не наважилася б на новий прояв агресії, якби американці вдруге обрали його президентом. Натомість загострення ситуації наприкінці 2021 року він також зухвало пояснював "браком поваги" до чинної влади. При цьому, політик вихвалявся, що у нього нібито ніколи не було проблем із Кремлем.

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