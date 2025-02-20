"Трамп ненавидить Україну": його оточення вбачає у Києві причини усіх проблем, – The Times

Останнім часом відносини між українським та американським президентом загострилися. У чому причини антипатії Трампа до Зеленського.

У причинах неприхованої нелюбові Трампа до Зеленського спробували розібратися у The Times. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Марка Беннетса у The Times.

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За що Трамп недолюблює Зеленського

Під час недавнього виступу у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді президент США Дональд Трамп заявив про симпатію до Зеленського. Однак перед цим він необґрунтовано поклав на українського президента відповідальність за війну з Росією. А невдовзі пішов ще далі, назвавши Зеленського "диктатором без виборів" і припустивши, що той навмисно затягує конфлікт заради фінансової вигоди. Такі заяви перегукуються з російською пропагандою, зазначає Марк Беннетс.

Ще у 2019 році Трамп опинився у центрі розслідування через підозри у тиску на Київ. Його звинувачували в тому, що він заморозив 400 мільйонів доларів військової допомоги, поки Україна не оголосить про розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера. Колишній президент США стверджував, що Байден захищав компанію Burisma, з якою був пов’язаний його син, але доказів цьому так і не знайшли.



Джозеф та Гантер Байдени / Фото AP

Щоб підштовхнути Київ до відкриття справи, Трамп навіть відправив свого адвоката Рудольфа Джуліані. Лев Парнас, ексбізнесмен і помічник Джуліані, розповідав Politico, що "Трамп ненавидить Україну".

Він (Трамп – 24 Канал) і його оточення вважають, що вона (Україна – 24 Канал) була причиною всіх проблем Трампа,

– говорив Politico Парнас минулого року.

Окрім цього, Трамп хотів, щоб Київ підтримав конспірологічну теорію про нібито причетність України, а не Росії, до кібератак на сервери Демократичної партії у 2016 році. Однак американська розвідка поклала відповідальність саме на Кремль.

Перед Зеленським постала дилема

Тиск з боку Трампа поставив Україну у складне становище. Відмова виконати вимоги загрожувала припиненням військової підтримки, водночас втручання у внутрішні справи США могло мати серйозні дипломатичні наслідки.

Зрештою Київ ухвалив рішення не ризикувати відносинами з демократами. Планувалося оголосити про розслідування на CNN, але після розголосу щодо замороження допомоги Конгрес змусив Трампа розблокувати кошти, і Зеленський скасував інтерв’ю.

Трамп заперечував будь-який тиск, однак посол США в ЄС Гордон Сондланд заявив, що тиск на Київ відбувався за "виразною вказівкою" Трампа.

На пресконференції в ООН Зеленський відповів ухильно: "У нас була хороша телефонна розмова… Ніхто мене не змушував". Трамп одразу ж додав: "Іншими словами, ніякого тиску".



Зеленський і Трамп на Генасамблеї ООН

Путін подобається Трампу більше

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер під час розгляду справи про імпічмент свідчив, що Трамп вважав Україну "корумпованою країною, сповненою жахливих людей".

Попри виправдання Сенатом у 2020 році, цей скандал залишив у Трампа гіркоту. Його антипатія до Зеленського разюче контрастує з захопленням Путіним – колишнім агентом КДБ, який знищив політичну опозицію в Росії.

Навіть після вторгнення Росії у 2022 році Трамп неодноразово атакував Зеленського, називаючи його "найбільшим шоуменом на Землі" за його успіхи в отриманні військової допомоги від США для своєї країни.