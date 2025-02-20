Не мир за 24 години, а сварка із Зеленським за 48: чому Трамп так поводиться

Журналісти CNN проаналізували, що стало причиною цькування українського президента з боку його американського колеги. Вони вказують, що Трамп був скептичний щодо Зеленського ще за першої своєї каденції.

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Зовнішня політика Сполучених Штатів круто змінилася

Фактично дві доби лідер США критикував та всіляко ображав Зеленського. Називав його диктатором, який не проводить вибори, але який може втратити країну. Але їхня неприязнь почалася раніше.

Пост Трампа навряд чи був ізольованою атакою. Протягом багатьох років Трамп скептично ставився до Зеленського, ставив під сумнів його рішення і – в епізоді, який став відомим під час першого імпічменту Трампа, – вимагав від нього розпочати розслідування проти свого тодішнього суперника Джо Байдена,

– написали в CNN.

З огляду на це команда Зеленського приїздила до США у вересні 2024-го, перед виборами. Про спілкування телефоном із Зеленським Трамп відгукнувся схвально – але те саме сказав про розмову з Путіним.

Тепер же президент США поєднує критику Зеленського та Байдена, мовляв, Байден щедро виділяв кошти, а Зеленський їх витрачав. Але "миротворець" Трамп покладе край "доїнню" Америки.

Журналісти вважають, що лють Трампа викликали слова Зеленського про павутину дезінформації, в якій живе нова адміністрація. Команда Трампа говорить, що припинення війни гальмує через непоступливість українського гаранта.

Іншою причиною такої дикої поведінки Трампа є його бажання, "щоб Європа діяла". І вона почала.

Підсумок статті такий: навряд чи є світові політики, які були би застраховані від перепадів настрою Трампа. Але схоже на те, що американська зовнішня політика повністю змінилася та рухається від давніх союзників Сполучених Штатів у Європі до Кремля.