"Путін приповзе на колінах": дипломат сказав, які умови миру може висунути Трамп

Дональд Трамп продовжує свою риторику про завершення бойових дій на території України. Це буде можливо лише тоді, якщо Владімір Путін погодиться на мир на адекватних умовах.

Дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що повалення сирійського режиму, який активно підтримувала Росія, є колосальним ударом по іміджу країни-агресорки. Це може стати мотивацією для Трампа, щоб тиснути на Росію та змусити її до миру.

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Як діятиме Трамп

Володимир Огризко зауважив, що точно поки невідомо, як діятиме Дональд Трамп щодо Росії, чи дійсно він має на меті будь-якими методами зупинити російсько-українську війну.

Важливо! Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретного "мирного плану Трампа" поки не існує, а в його команді є лише певні ідеї щодо припинення війни. Він підкреслив, що для України важливим є обговорення умов та механізмів завершення війни, а не просто припинення вогню.

Україні, за словами дипломата, дуже важливо донести новообраному президенту США та його оточенню власну позицію щодо будь-яких угод з Росією, адже мають бути дотримані міжнародно-правові норми, щоб досягти справедливого миру.

Треба переконати Трампа в тому, що його велич – це перемога над Путіним. Інструментів для цього може бути багато, зокрема продовження військової допомоги або посилення економічних санкцій,

– підкреслив Володимир Огризко.

Економіка Росії значно ослабла. На думку дипломата, ще максимум рік і вона посиплеться.

Саме тому дуже важливо донести новообраному президенту США, чому так важливе посилення військової допомоги для України та економічних санкцій проти Росії.

От тоді Путін справді приповзе на колінах до Трампа і скаже, що готовий (до перемовин – 24 Канал),

– сказав він.

Володимир Огризко додав, якщо Трамп зрозуміє, що перемога над Росією, бодай економічна, означатиме його перемогу, як глобального гравця, то тоді в України хороші перспективи.