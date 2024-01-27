Присяжні зобов'язали Трампа виплатити понад 83 мільйони доларів за позовом журналістки

Дональд Трамп має виплатити письменниці Джин Керролл 83,3 мільйона доларів. Ці гроші зобов'язав його сплатити суд присяжних у Нью-Йорку.

Відповідне рішення суд ухвалив 26 січня. Трамп заявив, що не погоджується з рішенням та буде оскаржувати його.

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До чого суд зобов'язав Трампа

Суд присяжних у федеральному суді Мангеттена, який складався з 7 чоловіків та 2 жінок, обговорював вирок щодо Трампа орієнтовно 2 години 45 хвилин. Справа полягала в наклепницьких зауваженнях, які робив Трамп проти письменниці у 2019 році, коли був президентом у відповідь на звинувачення у зґвалтуванні.

Здебільшого Трампа покарали компенсацією за те, що він неодноразово використовував свою публічну платформу для очорнення письменниці. Робив це, попри те, що суд визнав його попередні словесні напади неправдивими та наклепницькими.

Суд зобов'язав 45 президента США виплатити Джин Керролл:

18,3 мільйона доларів компенсаційних збитків. З яких 11 мільйонів – на фінансування кампанії з відновлення її репутації, ще 7,3 мільйона – за емоційну шкоду, завдану його публічними заявами у 2019 році;

65 мільйонів доларів – штрафних збитків.

Своєю чергою Трамп покинув будівлю суду незадовго до того, як присяжні винесли вердикт. Він назвав його "абсолютно смішним" у соціальних мережах і пообіцяв подати апеляцію.

Що відомо про цю справу