Нібито виконує східний танець: син Трампа поширив фейкове відео із Зеленським

Оточення Дональда Трампа продовжує "кидатися" на президента України і цього разу у мережі опублікували фейковий ролик, створений за допомогою штучного інтелекту. На ньому нібито зображений Зеленський, який виконує східний танець.

Фейк поширив син Трампа – Дональд Трамп-молодший. Насправді ж на оригінальному відео – росіянин. Що відомо про фейк, який поширив Трамп-молодший – повідомляє 24 Канал.

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Трамп-молодший поширив фейк про Зеленського

Син президента США Дональд Трамп-молодший у мережі поширив фейкове відео, яке створили за допомогою штучного інтелекту. На ньому нібито Володимир Зеленський виконує східний танець.

Скандальний твіт син Трампа підписав з новими "викидами" на адресу Зеленського. Так, Трамп-молодший заявив, що президент України повинен "піти й виграти війну" без допомоги США.

Зеленський дійсно повинен просто піти виграти війну без наших безкінечних грошей. Давайте подивимося, як це вийде,

– написав Трамп-молодший.

Втім, у дописах користувачі зауважили, що поширене відео – фейк, який створений за допомогою штучного інтелекту. Однак Трамп-молодший не відповідає на коментарі з критикою та викриттям з поширенням фейків.

Lead Stories, який перевіряє факти з мережі та ЗМІ, наголошує, що вперше відео з'явилося на сторінці в інстаграм 14 січня 2024 року. Станом на зараз – допис видалено.

За основу відео взяли танець, який виконував росіянин. Мовиться про Вусала Мехтієва, який живе у Липецьку. На його сторінці в тіктоці можна знайти оригінальне відео, яке використали для створення фейку.

Аналітики Lead Stories додають, що, ймовірно, відео російського танцюриста взяли за основу, адже чоловік має дещо схожі риси обличчя.

Що використали для створення фейку: дивіться відео

Раніше син Трампа зробив скандальну заяву. Так, Трамп-молодший написав у мережі, що для США війна Росії з Україною "мало що значить".