Якщо Трамп переможе на виборах, то не через війну в Україні: політолог окреслив його позиції
На тлі початку виборчих перегонів всередині Республіканської партії Дональд Трамп продовжує виголошувати неоднозначні заяви щодо війни в Україні. Але оскільки для американських виборців міжнародна політика не є найбільш пріоритетним питанням у виборі кандидата, ці заяви не завдають суттєвої шкоди його рейтингу.
Про це 24 Каналу розповів Ігор Рейтерович. Він вважає, що ставлення Трампа до російсько-української війни не є визначальним для американців фактором при виборі президента.
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Як впливає риторика Трампа про Україну на вибори в США
У січні 2024 року Трамп здобув першу перемогу у внутрішньореспубліканському голосуванні штату Айова. На тлі цього успіху він вчергове заявив, що "добре ладнає" з Владіміром Путіним і що закінчить війну дуже швидко.
"Питання (війни в Україні – 24 Канал) цікавить американських виборців, але воно не є для них ключовим. Якщо Трамп переможе, то завдяки іншим питанням, які є важливими для американців та його електорати. Питання України буде в десятці (найважливіших – 24 Канал), але не в першій п'ятірці", – наголосив Рейтерович.
Відповідно, якщо у Трампа не вийде "завершити війну за 24 години", в експрезидента будуть розв'язані руки для маневру в цьому питанні. Він зможе звалити всю провину на адміністрацію Байдена або вигадати якісь нові пояснення, чому він не зміг розв'язати цю проблему. Але не можна виключати варіант, що на тлі незгоди з Путіним Трамп дійсно може ухвалити рішення, яке повністю спростує очікування Кремля.
"Для республіканських виборців велич Америки є не порожнім звуком. Трамп не даремно використовує гасло "Зробімо Америку знову величною". І якщо ці виборці побачать, що історія з російсько-українською війною б'є по величі Америки, то вони вимагатимуть від Трампа зовсім інших дій, і він може до цих дій вдатися", – припустив політолог.
Чому Борис Джонсон підтримав Трампа
Експрем'єр Британії 19 січня опублікував контроверсійну колонку, в якій припустив, що перемога Дональда Трампа на виборах у США може стати "саме тим, чого потребує світ". Таке міркування, звичайно ж, викликало в Україні неоднозначну реакцію, враховуючи погляди Трампа на російсько-українську війну.
На думку Рейтеровича, логіка Джонсона про те, що Трамп "не зможе поховати Україну", бо не захоче увійти в історію як президент, що покинув союзника США після надання йому ПТРК Javelin, є інфантильною. Хоча на виправдання експрем'єра можна навести кілька тез.
Треба розуміти один момент. Джонсон – консерватор і політик харизматичного типу. Саме тому в окремих моментах він цілком нормально відчуває себе поряд із Трампом, хоча Джонсон був більш готовим до своєї посади (ніж свого часу Трамп – 24 Канал),
– пояснив політолог.
Відповідно, оскільки і Джонсон, і Трамп є консервативними політиками, республіканці можуть бути для Джонсона більш зрозумілими, аніж демократи. Можливо, експрем'єр Британії вважає, що адміністрація Байдена робить недостатньо для підтримки України.
Але з точки зору українців, покладати свої сподівання на можливість непорозуміння між Трампом та Путіним не зовсім правильно, хоча заручниками такої ситуації ми справді ризикуємо стати в майбутньому.
Що відбувається у США
- Після перемоги в Айові Трамп зміцнив свої шанси стати кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році. Втім, 23 січня мають пройти праймеріз у Нью Гемпширі, в якому його головна конкурентка Нікі Гейлі майже впритул підібралася до його показників. Від перемоги в цьому штаті залежить, чи сприйматимуть республіканці Гейлі як реальну силу проти Трампа.
- Починаючи з осені 2023 року Трамп зумів підібратися до рівня підтримки Джозефа Байдена й навіть обійти його на 4% згідно з опитуваннями Wall Street Journal за 10 грудня. Втім, чинний президент продовжує випромінювати впевненість, що зможе здолати свого конкурента, не зважаючи на негативні тенденції в опитуваннях.
- На тлі цих політичних перипетій Конгрес США все ще не погодив допомогу Україні. Рішення по угоді щодо захисту південного кордону США мали винести на голосування ще минулого тижня, але прихильний до Трампа спікер Палати представників посилено підігрівав інтригу заявами про те, що республіканці не погодяться на недостатні поступки демократів.