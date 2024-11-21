Феноменальний антирейтинг: Ілон Маск дуже швидко може набриднути Трампу

Ілон Маск став доволі впливовою людиною в оточенні новообраного президента США. Він має ввійти в адміністрацію Дональда Трампа. Однак, зважаючи на імпульсивний характер лідера республіканців, Маск може втратити свій вплив у політиці.

Відомо, що Ілон Маск та Вівек Рамасвамі мають очолити новостворений Департамент ефективності уряду. Кандидат політичних наук та експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський розповів 24 Каналу, що Маск, через свою надмірну активність у політичному житті Трампа, може дуже швидко йому набриднути.

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Наполегливість Ілона Маска

На думку Івана Преображенського, Ілон Маск вважає, що Трамп завдячує йому своїм президентством, він дуже нав'язливий, тому новообраний президент може "викинути його з політики".

Якщо їхні взаємини зіпсуються, то претензій до Маска назбирається більш ніж достатньо, зважаючи на звинувачення в його сторону, ще задовго до політичної діяльності, про махінації на ринку біржі,

– зауважив кандидат політичних наук.

Крім того, раніше було анонсовано, що Ілон Маск очолить новостворене міністерство, де займатиметься чистками державного апарату.

Зверніть увагу! Альянс між Дональдом Трампом і Ілоном Маском викликає занепокоєння серед радників новообраного президента через непередбачувану поведінку Маска та його бажання просувати власний порядок денний. Хоча Трамп хвалив Маска за підтримку кампанії, деякі союзники нового президента вважають, що його амбіції можуть нашкодити їхній співпраці.

За словами Преображенського, під час першого терміну Трампа у нього були серйозні проблеми із бюрократією у США. Тому новообраний президент і планує створити Департамент ефективності уряду, щоб підлаштувати її під себе.

Маск та Рамасвамі зберуть максимальний негатив через таку діяльність. У них буде феноменальний антирейтинг,

– сказав він.

Кандидат політичних наук пояснив, що діяльність Департаменту ефективності уряду полягатиме у кадрових чистках сотень чи тисяч американських держслужбовців. Це може призвести до перебоїв діяльності урядових установ.

"Очевидно, Ілон Маск стане цапом-відбувайлом. Команда Трампа зможе повісити на нього будь-які свої провали та негативні дії, які викликатимуть невдоволення серед американців", – припустив Іван Преображенський.