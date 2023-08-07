Може готувати візит до України, – політолог назвав ймовірні спекуляції Трампа щодо війни

Одним із найпотужніших союзників України у війні проти Росії є Сполучені Штати Америки. Однак майбутні вибори в США викликають все більше побоювань щодо можливої зміни позиції в допомозі нашій державі.

Проте не все залежить лише від президента США, першочергову роль у вибудуванні відносин з союзниками грає саме Україна та її дії на політичній арені. Таку думку 24 Каналу висловив український політолог Микола Давидюк.

Важливо Тема України стала панацеєю для Трампа: як він цинічно використовує її у скандалах

Одіозний експрезидент США Дональд Трамп, який зараз перебуває під слідством, має значну підтримку серед американського політикуму і шанси замінити Джозефа Байдена на посаді президента.

Прихід Трампа до влади більш ніж можливий. Він зараз лідирує серед республіканців, він лідирує в соціологічних опитуваннях "Байден – Трамп", це з того, що мені говорили американські колеги,

– зауважив Давидюк.

Навіть з в'язниці він зможе балотуватися на пост президента, а його прихід до влади добряче зіграє на руку Путіна.

Трамп має загрозливі ідеї

Скандальний американський політик може запропонувати гучну угоду для України та Росії, яка для нас буде зовсім невигідною. Свого часу він висловлював неоднозначне ставлення до Зеленського, зокрема змушував до чорного тиску на Байдена.

За власною інсайдерською інформацією політолога, Трамп може готувати візит до України, питання лише в даті. Можливо, це буде осінь чи весна наступного року.

Так для українських політичних еліт постане виклик: зустрічатися з Трампом чи ні. Про що говорити з ним чи не говорити, і як це обґрунтувати для Байдена. Важливо ще й звідки буде здійснено цей візит до України: з Варшави чи з Москви.

Це дуже великий виклик для української демократії. Ми знову можемо стати частиною виборчої компанії в штатах, хочемо ми того чи не хочемо,

– додав аналітик.

Які загрози для України відкривають вибори в США: дивитися відео

Україна сама має не допустити спекуляцій

Натомість велику роль у стосунках з США може зіграти і внутрішня ситуація в Україні. Адже, якщо наша держава не поборе корупцію, вона може стати заручником будь-чиїх політичних ігор.

Якщо такі політики працюють на країну ворога, вони завдадуть дуже багато проблем, зважаючи на внутрішні проблеми України. Згадати лишень політиків-зрадників чи представників розформованої партії ОПЗЖ.

Давидюк переконаний, що деякі політики, які працюють проти України, досі не пройшли люстрацію. Своєю чергою це б'є по внутрішній ситуації, зокрема в період війни.

Тому це ризик. Трамп може прийти і сказати: "В чому я винен, в них пів країни агенти, то що ви хочете від мене? Вони їх могли викинути, але не викидають",

– різко прокоментував політолог.

Він переконаний, що Трамп може грати у свої політичні ігри тільки тому, що підґрунтя для цього досі залишається в Україні. Тому постає єдине питання до наших політиків: "Що робити, аби не було політичної кризи в разі виграшу на виборах Дональда Трампа?".

Путін може тягнути війну до виборів у США