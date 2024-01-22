В ЄС бояться не просто так: до чого готуватися Україні, якщо Трамп стане президентом США

На тлі початку виборчої боротьби у Сполучених Штатах і високих шансів Дональда Трампа поборотися за повернення у Білий Дім, західні політики намагаються підготуватися до негативних сценаріїв. Але Україна поки що має більш нагальні короткострокові проблеми, рішення яких залежить від Вашингтону.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він припускає, що обрання Трампа президентом США справді може становити загрозу для всього Заходу, однак поки що зусилля України мають бути зосереджені на іншому.

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Загрози від президентства Трампа для ЄС

Сьогодні багато європейських політиків ламають голови над тим, як діяти у випадку приходу до влади Дональда Трампа. До цього їх вкрай спонукають неоднозначні заяви експрезидента з приводу виходу із НАТО.

"Європа вже задумалась над тим, щоб (створити посаду – 24 Канал) комісара з оборони ЄС. Раніше цього питання ніхто й ніколи не порушував", – наголосив політолог.

Досі відповідальним за ці питання був високий представник ЄС з питань закордонних справ політики безпеки Жозеп Боррель. Однак, якщо ця ініціатива знайде підтримку, ці обов’язки перейдуть до окремої людини, з важливим акцентом на тому, що замість "політики безпеки" вона опікуватиметься саме "обороною".

: Це рішення є справді революційним для ЄС. Воно засвідчує, що Європа відчуває, що її безпека й оборона ляже на неї саму, а не на Сполучені Штати. Цікаво, що після агресії Росії в Євросоюзі також задумались над створенням власної армії.

"Є дуже великий ризик, що (ініціативи Трампа – 24 Канал) можуть бути таємним підігруванням Росії, яке призведе до швидкого замороження (війни в Україні – 24 Канал)", – припустив Давидюк.

На жаль, Україна мусить готуватися в тому числі й до такого сценарію. Водночас не варто робити спроби втручатися у вибори в США, адже це може погано вплинути на американсько-українські відносини.

Втім, у цих умовах для України найважливішими є не результати президентської кампанії, а ухвалення закону про 60-мільярдну підтримку України. Якщо протягом найближчого часу Конгрес США не погодиться на таке рішення, майбутня адміністрація Трампа може заблокувати цю ініціативу.

Чи можливо "підготуватися" до президентства Трампа

Трамп є дуже непередбачуваним політиком, тому "підготуватися" до його президентства буде вкрай важко. Потрібно бути готовими абсолютно до всього: від виходу із НАТО до посиленої роботи на знищення режиму Путіна.

"Ми не повинні готуватися до Трампа. Ми повинні готуватися до того, що 21-ше століття буде суперневизначеним і супернепередбачуваним. Трамп – це лише один із викликів (цього століття – 24 Канал)", – вважає політолог.

На його думку, зараз найголовніше – рішення суду про те, чи може Трамп балотуватися, чи не може. Якщо Трамп дійде до можливості балотування, тоді вже треба буде під нього підлаштовуватись і думати, як діяти всій країні. А якщо його знімуть і переможе Гейлі чи Байден, тоді ні до чого не буде потрібно готуватись.

Нещодавно Борис Джонсон написав статтю, в якій компліментарно висловився про можливе президентства Дональда Трампа. Цей матеріал міг бути своєрідною "грою" британського експрем'єра, спрямованою на налагодження комунікації із експрезидентом США. Цікаво й те, що, за словами Давидюка, саме через Джонсона як посередника Володимир Зеленський може отримати доступ до комунікації з Трампом.

Також у цих умовах головним акцентом має бути розвиток України як такої. Адже якщо наша держава матиме потужний ВПК, економіку та армію, бажання Москви активно атакувати Україну суттєво зменшиться.

"Насправді, зараз більш важливо почати військовий сезон на полі бою. Навесні земля трохи підсохне, й росіяни підуть в атаку, і тут Україні треба мати все необхідне на руках: зброю, гроші та міжнародну підтримку", – резюмував Давидюк.

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