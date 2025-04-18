"Добрий і злий поліцейський": хто може допомагати Трампу вести складну гру з Росією

Держсекретар США Марко Рубіо та Стів Віткофф, спецпосланик Дональда Трампа на Близькому Сході, їдуть до Франції, де мають зустрітися з Емануелем Макроном. Спілкування президента Франції з Віткоффом, у якого тісні контакти з Кремлем, може змінити ставлення спецпосланика до Владіміра Путіна.

Проте важливо, яку позицію посяде Марко Рубіо, який все частіше проявляє незгоду з позицією Трампа та Віткоффа щодо Росії. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, яку він висловив у розмові з 24 Каналом, це дає надії на можливу зміну політичного курсу США щодо Кремля.

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Це гарний знак

Рейтерович припустив, якщо Віткофф на зустрічі у Франції почне розповідати Макрону, що той не так розуміє Путіна, французькому президенту буде чим йому заперечити.

Макрон набагато частіше спілкувався з очільником Кремля, ніж Віткофф, і знає його не гірше спецпредставника президента США, хоч той і говорив з Путіним у закритому форматі,

– сказав політолог.

Водночас ця зустріч є гарним знаком, на його думку, тому що географія візитів представників Білого дому трохи розширюється. Тепер вони літають не тільки до Росії, а й зустрічаються з європейськими партнерами. А європейці краще розуміють, що відбувається і що таке Путін, адже довше з ним перетинаються.

Тому можливо Віткофф під тиском Макрона може підкоригувати свою позицію щодо Росії.

Важливо, що до Парижу також летить Марко Рубіо, який насправді має бути другою людиною в державі і не має займатися цими питаннями,

– наголосив політолог.

Зараз його трохи відтіснили, але він має, як пишуть американські медіа, іншу дуже важливу роботу. Після різних заяв та зустрічей представників команди Трампа саме Рубіо, відзначив Рейтерович, додатково обдзвонює тих, з ким вони власне спілкувалися, і пояснює, що вони трошки не так зрозуміли і ситуація не настільки катастрофічна.

Загалом позиція Державного департаменту щодо Росії відрізняється від ставлення до неї Трампа та Віткоффа.

Зверніть увагу! Представниця Держдепу Теммі Брюс зазначила, що США не послаблять санкції проти Росії та не укладуть жодних двосторонніх угод до тих пір, "поки ця бійня (в Україні – 24 Канал)не припиниться". Брюс зауважила, після російської атаки на Суми 13 квітня, США стривожені та ставлять собі питання, хто справді прагне миру.

"Якби Рубіо не хотів нічого коментувати, то представниця Держдепу не робила б такі заяви. Проте вона їх зробила, і вони не нарвалися на категоричні заперечення з боку Білого дому", – зауважив Ігор Рейтерович.

Тому, як припустив політолог, вони спеціально ведуть таку гру і ситуація розвивається краще, ніж здається. Логіка гри утому, що Трамп робить більш м'які заяви, а Держдеп – жорсткіші, і вони нібито "добрий і злий поліцейські".

До слова, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що Віткофф під час зустрічі з Макроном спробує наодинці навести аргументи, щоб пом'якшити позицію Європи щодо Росії. Однак, на думку Рибачука, він не досягне в цьому успіху.