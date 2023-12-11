Трамп може вивести США з НАТО: наскільки це серйозна загроза для Європи

Західні ЗМІ пишуть, що Дональд Трамп у випадку перемоги на президентських виборах може вивести США з НАТО. Якщо це станеться, то існують певні загрози для Європи.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, вихід Штатів з НАТО буде дуже вигідним для російського диктатора Владіміра Путіна.

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Загрози для Європи

Микола Давидюк зазначив, що якщо Дональд Трамп стане президентом та оголосить про вихід США з Альянсу, то це буде дуже погано для Європи. Насамперед існуватиме величезна загроза для безпеки європейських країн.

Погано, якщо США вийдуть з НАТО. Це буде послаблення. Вся європейська безпека просто рухне. Штати втрачають цілий найбільш партнерський континент. А Росія здобуває континент для нападів, злочинів, знущань, нових окупацій,

– припустив він.

У такому випадку Путіну буде легше нападати на європейські країни. Російські окупанти можуть чинити у Європі такі ж страшні звірства, як в Україні.

З іншого боку, як підкреслив політолог, Трампу буде вкрай складно це зробити. Адже такі рішення не приймаються лише президентським указом.

У The Wall Street Journal опитали людей, за кого вони збираються віддати свій голос на президентських виборах у США. Відповіли 1500 зареєстрованих виборців. За результатами опитування , 37% опитуваних проголосували б за Дональда Трампа. За Джо Байдена – лише 31%. Ще 14% респондентів не визначилися. Тим часом інші кандидати набрали 8% або навіть менше.

Давидюк про ймовірність виходу США з НАТО: дивіться відео

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