Ми виграли битву, але не війну, – республіканець про головні завдання Трампа як президента

Дональд Трамп переміг на виборах у США. Під час виборчої кампанії він часто згадував про війну в Україні та інші світові конфлікти, стверджуючи, що зможе вирішити їх. Цікаво, які завдання новообраний президент поставить перед собою найперше.

Громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що його партія, однозначно вірила у перемогу, однак там не очікували, що будуть такі масштаби. Трамп здобув значну підтримку у більшості штатів, а республіканці у Сенаті США.

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Головні завдання Трампа

Борис Пінкус зауважив, що у Сполучених Штатах Америки назбиралось дуже багато не розв'язаних проблем, через що виникали сумніви у могутності держави.

За час перебування демократів при владі ми маємо дві дуже серйозні війни. Одна у центрі Європи, а друга на Близькому Сході. Ці війни, ймовірно, можуть перерости у світові,

– сказав він.

Член Республіканської партії вважає, що перемога Трампа піде усім на користь, адже його підхід до розв'язання проблем буде зовсім іншим. За його словами, він допоможе Україні, адже прямо говорив, що під час можливих домовленостей із Росією ніхто не порушуватиме українські національні інтереси.

Ми виграли битву, але не війну. Далі має відбутись завершення війни в Україні, щоб росіяни опинились за межею кордонів 1991 року,

– наголосив Борис Пінкус.

На його думку, Трамп також має покарати всіх, хто розпочав агресію на території України та Ізраїлю, щоб повернути справедливість.

Цікаво! Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах. Він висловив сподівання на зміцнення стратегічного партнерства між Україною й США та зазначив, що розраховує на підтримку для стабільності та безпеки в Європі, відзначивши принцип "мир через силу".

Партнери Росії, зокрема Іран та Північна Корея, передають окупантам не лише озброєння. Конфлікт в Україні розгорається, адже КНДР відправляє на війну на боці Владіміра Путіна свої війська.

Це вже регіональне протистояння, яке може мати продовження. Це відбувається через бездіяльність Заходу, зокрема і Джо Байдена,

– висловився член Республіканської партії.

Команда Трампа

Борис Пінкус підкреслив, що дуже важливо, аби Дональд Трамп під час президентства оточив себе правильними людьми. Він висловив думку, що в адміністрації новообраного президента має бути Майк Помпео – великий друг України.

Ми (республіканці – 24 Канал) хотіли б, аби він став або радником з національної безпеки, або держсекретарем США,

– зауважив Пінкус.

Він додав, що було б добре, якби Ніккі Гейлі також зайняла важливе місце в адміністрації Трампа, адже це пішло б на користь США.