У Трампа 3 сценарії дій щодо війни в Україні: який він обере

Американський президент Дональд Трамп заявив, що питання завершення російсько-української війни перебуває на вирішальній стадії. Він додав, що незадоволений діями Путіна і може посили підтримку України.

Політолог, кандидат політичних наук Іван Преображенський у розмові з 24 Каналом висловив думку, що очільника Кремля поступово можна змусити до 30-денного перемир'я, хоча й сумнівно, що він його дотримається. Цей етап можна настати влітку 2025 року.

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Який варіант поведінки Трампа ймовірніший?

Президент США, як зазначив політолог, надалі може обрати один з трьох сценаріїв поведінки. Перший полягає у тому, що він вийде з переговорного процесу. Другий: почне надавати чи продавати Україні зброю, не послаблювати санкційний тиск з Росії. Третій: піде на поступки очільнику Кремля.

"Всі три варіанти є реалістичними, поки що незрозуміло який з них обере Трамп. Імовірніший – це вихід США повністю з переговорного процесу, але вони не будуть повною мірою скасовувати санкції відносно Кремля", – вважає Преображенський.

Американський лідер, зі слів політолога, удаватиме, що всі навколо нього дурні, що Україна, Росія та ЄС заважають йому укласти мирну угоду. Типу США хотіли врятувати їх, ті не погодились, тому вони будуть надалі займатися своїми справами.

Кандидат політичних наук припустив, що військову техніку та снаряди Трамп продовжуватиме продавати Україні, щоб не псувати остаточно відносини не стільки з нашою державою, як з Європейським Союзом. Тоді ніякого нового потепління в нього з Путіним не буде, але й різкого охолодження та посилення санкцій теж.

Ймовірність того, що програється перший сценарій – 40%, два інших – 30%,

– озвучив Преображенський.

Політолог не виключає, що Трамп може обрати інший варіант і розвернутися у бік тісної співпраці з Путіним. Йому можуть сподобатися пропозиції, які нашіптує Кіріл Дмітрієв, обіцяючи потужні бізнесові проєкти. Тоді російський диктатор завдяки американським інвестиціям дійсно отримає шанс завершити тимчасово на декілька років агресію проти України без економічних втрат.

Російська економіка потребує інвестицій, якщо США їх дадуть, то вона вийде з мілітаризованого становища. Без серйозних грошових вкладень зробити цього сама вона не зможе,

– наголосив Преображенський.

Зі слів політолога, може бути й так, що Трамп посилить санкції проти Росії, збереже в певній формі безоплатну підтримку України, тим самим не буде розривати відносини з європейцями. Одночасно з цим буде прагнути досягнути своєї цілі – укласти угоду про українські корисні копалини.

Тоді інвестиції поступово надходитимуть в Україну і це посприяє її післявоєнному відновленню. Відповідно, Трамп буде прагнути від Росії зупинити бойові дії. На думку політолога, в очільника Кремля є продуманий план, коли він буде в певний період висувати додаткові вимоги, а потім знову погоджуватися на умови Трампа.