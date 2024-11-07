Експосол у США відповів, чого очікувати Україні від Трампа

Дональд Трамп стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Однією з його передвиборчих обіцянок було зупинити війну, яку Росія розпочала проти України.

Посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп у день перемоги під час виступу чітко сказав, що виконуватиме всі пункти, які озвучував в період своєї кампанії. На його думку, такі заяви новообраного президента США правда, однак виконання цих обіцянок може дещо видозмінюватись.

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Військова допомога Україні

Трамп заявляв, що швидко завершить війну в Україні. На думку Валерія Чалого, інтерпретація його слів може бути різною.

Поки невідомо, якою буде ціна припинення бойових дій. Є побоювання, що це означатиме перекриття постачання озброєння і, як наслідок, капітуляцію України.

Посол пояснив, що президент Сполучених Штатів Америки не може призупинити військове постачання ЗСУ, адже Конгрес США вже виділив кошти на це замовлення.

Будь-який президент, зокрема і Дональд Трамп, не виступить проти національного лобі військово-промислового комплексу. Те, що закладено в контракти з озброєння буде вироблено,

– сказав він.

Однак, на думку Чалого, занепокоєння викликає те, що буде далі, адже в оборонному бюджеті США поки не закладені кошти для наступних пакетів військової допомоги для України.

Я думаю, що постачання триватимуть ще до літа 2025 року, за умовами контрактів, які було укладено раніше, але важко сказати, що буде далі,

– висловився посол.

Валерій Чалий вважає, що нова адміністрація Трампа наполягатиме на тому, аби перенести прямі витрати на допомогу Україні зі своїх платників податків на європейців. Аргументом може стати те, що Росія більше загрожує країнам Європи, ніж США.

Він додав, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримку України, адже це входить в їхні національні інтереси. Президента там обирають саме для того, аби він реалізовував це.

Якщо президент США суперечить національним інтересам, то є конституція. Американці мають право на прямий супротив. А нам (українцям – 24 Канал) доведеться пережити важку зиму, адже до цього ніяких глобальних політичних рішень я поки не передбачаю,

– зауважив Чалий.

До слова, Дональд Трамп планує припинити війну в Україні, змусивши Київ і Москву погодитися на переговори, але деталі його "мирного плану" залишаються неясними. За інформацією The Wall Street Journal, запропоновані радниками ідеї передбачають відмову України від вступу до НАТО та демілітаризовану зону на лінії фронту, що закріпить частину окупованих територій за Росією. Проте такі умови можуть викликати серйозний спротив як в Україні, так і серед союзників США, які вважають агресію Росії загрозою власній безпеці.