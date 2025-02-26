Без зброї не лишимось, – Коваленко сказав, що буде, якщо Трамп не ухвалить нову допомогу Україні

Україна не залишиться без зброї, навіть якщо президент США Дональд Трамп перешкоджатиме ухваленню нової допомоги. По-перше, український ВПК вже ефективно виробляє зброю, у яку інвестує Європа.

По-друге, Вашингтону вигідно продавати зброю європейським країнам, тому подібні домовленості можуть бути досягнуті і з Україною. Деталями з 24 Каналом поділився керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Що буде у разі несхвалення нової допомоги від США

Керівник ЦПД наголосив, що Україні необхідно активніше будувати відносини з Європою в контексті інвестицій у власний військово-промисловий комплекс. Український ВПК вже успішно випускає різноманітні зразки зброї, в які інвестують європейські країни. Цим вони стимулюють розвиток оборонної галузі як для України, так і для себе.

Крім того, важливо продовжувати діалог зі США щодо умов постачання комплексів Patriot і ракет до них, без яких важко забезпечити оборону як Україні, так і Європі. Вашингтон має інтерес у продажі озброєння європейським країнам, тому не виключено, що подібні домовленості можуть бути досягнуті і з Україною, хоча і через інші процедури.

Тому без зброї ми не залишимося,

– зазначив Андрій Коваленко.

У 2024 році внесок України в забезпечення власної зброї становив 40%, Європа надала 30%, ще 30% – США. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що цього року Україна зможе забезпечити половину потреб у зброї власними силами.

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що США нібито надали Україні 350 мільярдів доларів, витративши на це більше, ніж Європейський Союз – 200 мільярдів. Він стверджував, що Європа отримала "гарантовані" кошти, тоді як США нічого не отримали натомість. Цю цифру спростував навіть Пентагон.