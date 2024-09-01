Ігри між Трампом і Путіним: політолог припустив, якими є їхні взаємини

Дональд Трамп є кандидатом у президенти США від республіканців. Його ставлення до війни Росії проти України неоднозначне, адже він часто робив дивні заяви щодо Владіміра Путіна.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що Трамп діє як бізнесмен – для нього політичні взаємини схожі на бізнес, де має бути конкуренція або домовленості. Він з певною шаною ставиться до авторитарних лідерів, бо бачить їхню силу.

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Позиція Трампа

Володимир Фесенко зазначив, що Трамп у часи свого правління намагався домовитись із Путіним. Однак кремлівський диктатор жодним чином не йшов йому на поступки. Це спричинило погіршення відносин між Росією та США.

Позиція Трампа щодо Путіна демонструє, що кандидат від республіканців не дотримується історичної етики, де треба засуджувати країну, яка розпочала війну. Для нього це політичний бізнес,

– сказав він.

Політолог підкреслив, якщо ж Трамп хоче стати президентом, то мусить дотримуватись інтересів США. Він також у своїх передвиборчих гаслах часто використовує тезу, що прагне аби Сполучені Штати Америки були знову великими.

Саме тому він не може піти на поступки Росії, адже це призведе до послаблення США. Також у Трампа ніколи не було великої любові до України, мабуть, він діятиме ситуативно. Ставлення і до Росії, і до України у нього буде прагматичне,

– припустив Фесенко.

Переговори між Росією та Україною

На думку політолога, Трамп, якщо стане президентом, то спробує розпочати переговори між Україною та Росією. Це буде не просто, адже погоджуватись на мир на російських умовах – це програш США, однак і Путін може не погодитись на інше.

Це ігри між Трампом і Путіним. Між ними нема взаємної довіри. Домовлятись цим двом, дуже різним політикам, буду важко, зокрема і з питання України,

– висловився Володимир Фесенко.