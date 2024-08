Команда Трампа використала декілька хітів колективу на передвиборчому мітингу в Міннесоті. Серед них: The Winner Takes It All, Money, Money, Money та Dancing Queen.

Також під час виступу Дональд показав десятихвилинне відео, де постали учасники шведського гурту. Після цього музиканти колективу закликали Трампа припинити використовувати їхні обличчя та музику на подібних заходах. Як згодом підтвердилося, кандидат у президенти США не отримав ліцензії на застосування пісень ABBA під час передвиборчої кампанії.

Разом з учасниками ABBA ми виявили, що були оприлюднені відео, де музика гурту використовувалася на заходах Трампа. Ми вимагаємо негайно припинити таке використання пісень,

— заявила компанія Universal Music.

Що цікаво, це не перший випадок, коли Трамп незаконно використав пісні світових зірок. Так, Дональд порушив авторські права на пісню My Hero рок-гурту Foo Fighters, коли відвідав передвиборчий мітинг в штаті Аризона. Ще раніше він використав пісню My Heart Will Go On у виконанні Селін Діон, у місті Бозман, що в Монтані. Тоді артистка особисто прокоментувала такий вчинок Трампа та заборонила йому вмикати свої композиції на подібних заходах.

Однак, співачка Бейонсе дозволила Камалі Гарріс використовувати свій хіт Freedom для передвиборчої кампанії.