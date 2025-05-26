Офіційні ЗМІ Росії намагалися приховати той факт, що Трамп назвав Путіна "божевільним"

26 травня Дональд Трамп відреагував на останні масовані обстріли України. У своєму пості у соцмережі він заявив, що Путін "просто збожеволів". Пропагандисти, передаючи зміст повідомлення американського президента, замовчали цю деталь.

Американський лідер написав, що у нього були хороші стосунки з очільником Кремля, але з ним "щось сталося". Він різко засудив диктатора, наголосивши, що той "без причини вбиває людей" і "хоче всю Україну, а не просто якийсь шматок". Трамп наголосив, що такі амбіції Путіна загрожуть Росії крахом, передає 24 Канал.

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Пропагандисти "відредагували" пост Трампа про Путіна

Видання "Медіазона" звернуло увагу, що провладні ЗМІ, переказуючи пост Трампа, не стали наводити його слова про "божевільного" Путіна. Натомість вони зосередилися на критиці Трампом Зеленського.

Довідка: У пості Трамп згадав і Зеленського. Він заявив, що той "не приносить користі своїй країні", і "усе, що виходить із його вуст, викликає проблеми".

Російські видання, доступні в агрегаторі "Яндекс.Новини", опублікували матеріали з подібними заголовками про те, що "Зеленський своїми висловлюваннями постійно створює проблеми Україні". Вони опустили той факт, що більша частина поста була присвячена Путіну та російським обстрілам України.

Так, РИА Новости та ТАСС обмежилися фразою, що Трамп "висловив невдоволення діями Росії в Україні", а "Коммерсант" обірвав цитату Трампа на словах, що з Путіним "щось сталося". Повністю слова Трампа про те, що Путін "з’їхав з глузду", навів лише РБК, поставивши їх у кінець переказу.

Цитату про "крах Росії" також переінакшили. "Трамп стверджував, що російська влада має гіпотетичне бажання заволодіти всією територією України, яке може "призвести до краху Росії". Він не пояснив, що мав на увазі", — писав ТАСС.