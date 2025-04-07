Трамп дуже хвилюється: які інструменти дозволять йому натиснути на Росію

Плани Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні значно набули значних змін за останні місяці. Він заявляв про можливість закінчити війну за добу, пізніше за 100 днів, але досягти перемир'я навіть до 20 квітня, на Великдень, вже здається нездійсненим.

Однак на думку доктора філософії, експерта-міжнародника Андрія Городницького, якою він поділився з 24 Каналом, повний спектр результату миротворчих зусиль адміністрації Трампа будуть очевидними через певний період часу. Також журналісти CNN зауважили, що спроби Трампа організувати перемир'я у повітрі та на морі зазнали поразки, однак Білий дім не припиняє йти на поступки Росії, зокрема, тимчасово скасував санкції щодо Кіріла Дмитрієва.

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Путін хоче отримати якнайбільше преференцій

Експерт-міжнародник наголосив, що сьогодні "результати" мирних перемовин українці бачать щоденно, коли прилітають ракети та дрони та гинуть діти і дорослі.

На жаль, поки що нічого не змінюється щодо інтенсивності бойових дій,

– зазначив він.

Водночас невдовзі, на думку експерта-міжнародника, можемо дізнатися, чи вдасться США натиснути на Путіна до певних психологічних дедлайнів, до яких йому буде дозволено робити все, що він захоче, але після він має зупинитись.

Росіяни користуються цим і бомблять територію України. Трампу, звичайно, це не подобається, на його плечах лежить відповідальність за припинення вогню, а це не відбувається. Проте він не може нічого з цим зробити і натиснути на Путіна,

– пояснив він.

Трамп дуже хвилюється щодо цього, тому що розуміє, що швидко припинити вогонь буде дуже складно і йому, скоріш за все, доведеться грати в довгу.

Водночас Путін в цей період хоче отримати якнайбільше преференцій в майбутньому, наприклад, скасування санкцій. Однак, за словами доктора філософії, обставини настільки складні, що навіть припинення вогню не гарантує Росії комфортного життя.

Зверніть увагу! Речник Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував падіння цін на нафту, наголосивши, що Росія "ретельно стежить за динамікою цін". За його словами, вони є "важливим індикатором для російського бюджету". Також російська влада робить все необхідне для врахування можливих наслідків поточного "світового економічного шторму".

Ситуація на ринках через запровадження Трампом нової митної політики впливає і на міжнародну політику. А для України навіть приносить користь.

Велике падіння цін на нафту, коли вони наближаються до її собівартості, означає, що росіяни будуть змушені продавати її собі в мінус,

– підкреслив Андрій Городницький.

Наразі, додав він, для України вигідно те, що відбувається, адже Росія втрачатиме сотні мільярдів доларів. І це дуже вагомий тиск на неї.

До слова, політолог Ігор Рейтерович вважає, що Трамп обрав дипломатичний шлях можливого завершення російсько-української війни, адже боїться, що США можуть бути безпосередньо у неї втягнутими. Водночас на думку політолога, реакції Кремля викликають у Трампа роздратування, і рано чи пізно йому доведеться вжити "нові інструменти і механізми" для досягнення перемир'я.